Marján Sándor tervei közt szerepel, hogy induljon a Magyarország tortája versenyen
Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett. Erről az édességről beszélgettünk Marján Sándorral podcastunkban.
Dobos C. József legendás alkotása előtt tisztelegve hirdették meg az idei országos tortaversenyt. Az ország tortája 2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett, amelyet Balogh László és Kis Roland, a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei készítettek. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.
Ahogy arról írtunk, Marján Sándor beengedett a cukrászdájába, s a készítés különböző fázisait meg is mutatta nekünk. Aktuális podcastadásunkban vele beszélgettünk a versenyről, a tortáról. Mint mondta, ez a torta főzöttkrémes vajkrémes, tradícionális eljárással készült, mandulával, meggyzselével és meggypálinkával van egy picit feltuningolva. Mint mondta, számos eszközre, műveletre és precíz mozzanatra van szükség ahhoz, hogy a torta tökéletes legyen.
Országtorta: belepillanthattunk, hogy készül az egri Marjánban
Az ország tortáját a Marján Cukrászdában is meg lehet kóstolni, az első adandó alkalommal már rengetegen érdeklődtek az édesség iránt, s egytől egyig pozitív visszajelzéseket kaptak. Azt is megírtuk, hogy hol lehet még kóstolni ezt.
Azt is megkérdeztük tőle, indulna-e ezen a versenyen. Elmondta, hosszabb távú tervei között szerepel az indulás, úgy fogalmazott, korábban nem érzete magát erre a feladata megérve, de ez az érzés mostanság változik.
