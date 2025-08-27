augusztus 27., szerda

Rongálás

59 perce

A nevenincs "terminátorok" megint "megtaláltak" egy játszóteret Hevesben

Címkék#markazi#rongálás#vandalizmus#játszótér

Eddig ismeretlen vandálok törtek-zúztak Markazon. A markazi játszótér lett ezúttal a notórius, mások munkáját semmibe vevő rongálók újabb áldozata.

Szabó István

Eddig ismeretlen személyek vandálkodtak a markazi játszótér területén, a Trianon parkban, közölte kedden a közösségi oldalán Holló László polgármester.  

A markazi játszótér volt most az "erős emberek" útjában
Forrás: Holló László / Facebook

A községvezető portálunknak is megerősítette, hogy a pavilonban és néhány játszótéri eszközben okoztak kárt "erős" emberek. 

– Jeleztem az esetet a rendőrségnek, a nyomozás megindul. Kérek mindenkit, ha bárki látott, vagy tud valamit az esetről, jelezze a rendőrségen vagy az önkormányzatnál. A játszótér mindannyiunk közös értéke, vigyázzunk rá együtt, hogy gyermekeink biztonságban és örömmel használhassák – fogalmazott Holló László.

A markazi játszótér megrongálása újabb állomása az érthetetlen vandalizmusnak

A játszóterek különös módon vonzzák a rongálókat, portálunkon számtalan esetben kellett már hírt adnunk vandál és megmagyarázhatatlan cselekedetekről. Tavaly nyáron a karácsondi Hunyadi úti játszóteret rongálták meg kíméletlenül az erejükkel nem bírók, a nyári szünetben fosztották meg a gyerekeket a gondtalan játék lehetőségétől. A "hab a tortán" az a két évvel ezelőtti eset, amikor Gyöngyösön a zárt, Bugát Pál téri játszótérre jutottak be ismeretlenek, és ott olyan dolgukat végezték el, ami miatt a játszótér takarítására, az eszközök fertőtlenítésére volt szükség, napokon át kizárva a gyerekek a belvárosi játszótérről.

Általában azonban egyesek semmit sem kímélnek, ami köztéren díszít egy települést, vagy szolgálja a lakosságot, turistákat.

Idén tavasszal például Karácsondon nem fértek el egyesek a húsvétra felállított dekorációs tojástól, elrontva mások örömét. Korábban a kisnánai vár előtti parkoló melletti elhelyezett információs tábla volt útban valakinek, a hasznos eszköz használhatatlanná vált. Nagyrédén pedig önjelölt "művészek" firkálták össze azokat az utcabútorokat, amelyeket az önkormányzat alig két héttel korábban festett le.

 


 

