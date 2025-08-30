augusztus 30., szombat

Kiképzés

2 órája

Ezért lesz sok katonai jármű a Mátrában - mutatjuk, hová tartanak

Csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt - fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Vasárnap kezdődik minden.

Heol.hu

Vasárnap hajnalban már érzékelhetik a Mátrában lakók a katonai jelenlétet, fontos katonai gyakorlat veszi kezdetét szeptember elsején, hétfőn. A hét utolsó napjának hajnalán indul meg a katonai járművekből álló menet Szolnokról, át a Mátrán a 24-es főúton a pipishegyi repülőtér felé - írta szombati közleményben a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Ezért lesz sok katonai jármű a Mátrában - mutatjuk, hová tartanak
Forrás: Kemma.hu

Kiemelték: a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat végrehajtása kapcsán - csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt - fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

A gyakorlat keretében helikopterekkel végrehajtott kutató-mentő gyakorlatot tart szeptember 1-5. között a Mátra térségében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár - jelezték. 

Hozzátették: az "Air Wolf Hunting" fokozott hanghatással járó kiképzési repülésekre és harcászati foglalkozásokra Gyöngyös Pipis-hegy Repülőtér és a Mátra körzetében - Gyöngyös-Pásztó-Mátraszentistván-Parádsasvár-Recsk-Sirok-Egerszólát-Mátrafüred térségében - kerül sor hétfőn 10 és 17 óra között, kedden 9 és 18 óra között, szerdán 14 és 23 óra között, csütörtökön 14 és 23 óra között, pénteken 10 és 18 óra között.

A kiképzés ideje alatt helikopterek intenzív hanghatása várható a nappali és esetenként a késő esti órákban, valamint a gyakorlathoz kapcsolódóan fokozott közúti, illetve légijármű-forgalomra kell számítani. Az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében.

 

 

