Özönlöttek ide júniusban a turisták, te is meglepődnél a számokon!

2025. júniusában közel 115 ezer vendég érkezett a Mátra-Bükk turisztikai térségbe, akik csaknem 244 ezer vendégéjszakát töltöttek el ott. Amíg a vendégszámban 1 százalékos visszaesés figyelhető meg, a vendégéjszaka-számban 4 százalékos növekedés mutatkozott 2024. júniusához képest. A vendégéjszakák 81 százaléka belföldiekhez köthető. Az átlagos tartózkodási idő 2,1 éjszaka volt idén júniusban – írja az Így utazunk blog a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai nyomán.

Nem véletlen, hogy a Mátra-Bükk térség népszerű a turisták körében Fotó: Czímer Tamás

Az előző év hatodik hónapjával összehasonlítva a külföldi vendégek száma 1 százalékkal alacsonyabb volt, viszont az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 6 százalékkal több volt, mint 2025 júniusában. A hazai vendégek száma 1 százalékkal csökkent, vendégéjszakáik száma 3 százalékkal nőtt 2024. júniusához képest.

Eger rendkívül népszerű

A vendégéjszakák száma alapján a leglátogatottabb település Eger volt több mint 57 ezerrel, ezt követte Miskolc 36 ezer, Gyöngyös 26 ezer, Egerszalók 21 ezer és Bogács 19 ezer vendégéjszakával. Ez az öt település adta a térség teljes havi vendégéjszaka-forgalmának 66 százalékát.

A heol.hu oldalán mi is írtunk arról a napokban, hogy a belföldi nyaralások idén nyáron is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a Szállás.hu friss adatai szerint Siófok vezeti a foglalási toplistát. Eger azonban stabilan tartja magát a legkedveltebb úti célok között. Mint írtuk, az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető.