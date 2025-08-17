augusztus 17., vasárnap

Turizmus

Özönlöttek ide júniusban a turisták, te is meglepődnél a számokon!

Címkék#vendégéjszaka#turista#Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

2025 júniusában közel 115 ezer vendég érkezett Magyarország északi régióiba, akik csaknem 244 ezer vendégéjszakát töltöttek el. A Mátra-Bükk turisztikai térség kiemelkedően népszerű volt: Eger, Miskolc és Gyöngyös vezetett a látogatottsági listán.

Heol.hu

2025. júniusában közel 115 ezer vendég érkezett a Mátra-Bükk turisztikai térségbe, akik csaknem 244 ezer vendégéjszakát töltöttek el ott. Amíg a vendégszámban 1 százalékos visszaesés figyelhető meg, a vendégéjszaka-számban 4 százalékos növekedés mutatkozott 2024. júniusához képest. A vendégéjszakák 81 százaléka belföldiekhez köthető. Az átlagos tartózkodási idő 2,1 éjszaka volt idén júniusban – írja az Így utazunk blog a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai nyomán.

Nem véletlen, hogy a Mátra-Bükk térség népszerű a turisták körében Fotó: Czímer Tamás
Nem véletlen, hogy a Mátra-Bükk térség népszerű a turisták körében Fotó: Czímer Tamás

Az előző év hatodik hónapjával összehasonlítva a külföldi vendégek száma 1 százalékkal alacsonyabb volt, viszont az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 6 százalékkal több volt, mint 2025 júniusában. A hazai vendégek száma 1 százalékkal csökkent, vendégéjszakáik száma 3 százalékkal nőtt 2024. júniusához képest.

Eger rendkívül népszerű

A vendégéjszakák száma alapján a leglátogatottabb település Eger volt több mint 57 ezerrel, ezt követte Miskolc 36 ezer, Gyöngyös 26 ezer, Egerszalók 21 ezer és Bogács 19 ezer vendégéjszakával. Ez az öt település adta a térség teljes havi vendégéjszaka-forgalmának 66 százalékát.

A heol.hu oldalán mi is írtunk arról a napokban, hogy a belföldi nyaralások idén nyáron is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a Szállás.hu friss adatai szerint Siófok vezeti a foglalási toplistát. Eger azonban stabilan tartja magát a legkedveltebb úti célok között. Mint írtuk, az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. 

Innen érkeztek a legtöbben a Mátra-Bükk térségbe

Az NTAK adatai szerint a vendégéjszakák 53 százalékát töltötték szállodákban, 30 százalékot pedig a magán- és egyéb szálláshelyeken. További 6 százalékot a panziókban, 5 százalékot kempingben, 3 százalékot üdülőháztelepeken és szintén 3 százalékot közösségi szálláshelyeken regisztráltak. A szobakapacitás-kihasználtság átlagosan 32 százalékos volt, a szállodákban pedig elérte a 57 százalékot.

Az év hatodik hónapjában a Mátra-Bükk turisztikai térségben a két legfontosabb küldőpiac közel 21 ezer vendégéjszakával Lengyelország és 6 ezer vendégéjszakával Szlovákia volt. A térség további jelentős küldőországai Románia, Németország és Csehország voltak. Ez az öt küldőpiac tette ki az összes külföldi vendégéjszaka 80 százalékát a térségben, amelyből 45 százalék a lengyelekhez köthető.

Júniusban a hazai vendégek legnagyobb része a fővárosból (25%) és Pest vármegyéből (19%) érkezett a térségbe, a küldőterületek közül Hajdú-Bihar (9%), Borsod-Abaúj-Zemplén (9%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (6%) vármegye emelkedett még ki.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
