Mátra-háza lehetett volna a magyar Semmering – ma már csak pusztul az egykori Hotel Pagoda + fotók

– A társasági élet és a turizmus központjai voltak, ünnepségekkel, vigasságokkal, évente több ezer vendégéjszakával, messze földön híres konyhákkal. Jól tudta ezt Gyöngyös akkori polgármestere, dr. Puky Árpád is, aki lelkes turistaként és nem mellesleg a Mátra Egylet elnökeként kiadta a híressé vált jelszót: „Legyen a Mátra a magyar Semmering”, utalva ezzel a bécsiek kedvelt kirándulóhelyére – áll a Turista Magazin cikkében. – Vezetésével a Magyar Turista Egyesület Gyöngyösi Osztálya erőn felül, mintegy 220 ezer pengős költséggel, közel 90 ezer pengős adósságot felhalmozva építette fel a mátrai erdők mélyén lapuló, akkori szemmel nézve igényes és modern épületet. A Medgyaszay István, műegyetemi magántanár tervei alapján létrehozott egy emeletes, tetőtéri férőhelyekkel bővített, székely stílusú épületben erdei forrásvizek táplálta, hideg és meleg vizes fürdőszobák, meleg ételeket kínáló konyha, villanyvilágítás, telefon, rádió, sőt még fotózáshoz szükséges sötétkamra is helyet kapott. Mátraháza egykoron fényűző épülete már lassan a múlt homályába vész.

A Hotel Pagoda épülete 1963-ból. Az épületet kezdetben Mátra-házának nevezték, erről kapta a nevét a település is.

Fotó: Fortepan / Tóth Károly / Forrás: Turista Magazin

Az eleinte kékesaljai menedékháznak, majd később Mátra-háznak nevezett épület minden tekintetben kielégítette az akkori korra jellemző igényeket. A többnyire egyetlen éjszakára érkező, úgynevezett átmenő szállóvendég-forgalmat kitevő bakancsos turisták mellett évente több ezren töltöttek itt hosszabb időt azok közül is, akik autóval, busszal érkeztek nyaralásukra, de a téli hónapokban is igen nagy volt a foglaltsági arány: a sífutó útvonalak, a közeli sípálya és egyéb vonzó téli sportpályák közelsége vonzotta a hó szerelmeseit.

1934.

Fotó: Fortepan / Gyöngyi

– A menedékház a II. világháború utáni években SZOT üdülőként funkcionálva szolgálta az üdülni vágyó munkásosztály pihenését, majd a későbbiekben Sport Szálló néven működött tovább. A bezárás előtti években Pagoda Pihenő Panziónak hívták, ennek immár lassan több mint két évtizede. Bár a patinás épület jelenleg csendben pusztul mégis, jelenlegi állapotában is a mátrai turizmus, azon belül is Mátraháza ikonikus jelképe, jelentőségét jól mutatja az az aprócska tény is hogy az Országos Kéktúra Mátraházán található bélyegzője is a Pagodát ábrázolja – fogalmaz a Turista Magazin cikke.