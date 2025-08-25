1 órája
Mátra-háza lehetett volna a magyar Semmering – ma már csak pusztul az egykori Hotel Pagoda + fotók
Néhány év híján egy évszázados a Mátra valaha igen jelentős épülete, az egykori Hotel Pagoda. Az 1930-ban hatalmas ünnepség keretében felavatott, a gyöngyösi Mátra Egylet kékesaljai menedékháza nagyban meghatározta a két világháború közti időszak mátrai turizmusát. Ez Mátraháza névadó épülete és egyben jelképe is. Ma már nagyon nehéz elképzelni, mekkora jelentősége volt közel száz évvel ezelőtt egy-egy ilyen menedékháznak.
– A társasági élet és a turizmus központjai voltak, ünnepségekkel, vigasságokkal, évente több ezer vendégéjszakával, messze földön híres konyhákkal. Jól tudta ezt Gyöngyös akkori polgármestere, dr. Puky Árpád is, aki lelkes turistaként és nem mellesleg a Mátra Egylet elnökeként kiadta a híressé vált jelszót: „Legyen a Mátra a magyar Semmering”, utalva ezzel a bécsiek kedvelt kirándulóhelyére – áll a Turista Magazin cikkében. – Vezetésével a Magyar Turista Egyesület Gyöngyösi Osztálya erőn felül, mintegy 220 ezer pengős költséggel, közel 90 ezer pengős adósságot felhalmozva építette fel a mátrai erdők mélyén lapuló, akkori szemmel nézve igényes és modern épületet. A Medgyaszay István, műegyetemi magántanár tervei alapján létrehozott egy emeletes, tetőtéri férőhelyekkel bővített, székely stílusú épületben erdei forrásvizek táplálta, hideg és meleg vizes fürdőszobák, meleg ételeket kínáló konyha, villanyvilágítás, telefon, rádió, sőt még fotózáshoz szükséges sötétkamra is helyet kapott. Mátraháza egykoron fényűző épülete már lassan a múlt homályába vész.
Az eleinte kékesaljai menedékháznak, majd később Mátra-háznak nevezett épület minden tekintetben kielégítette az akkori korra jellemző igényeket. A többnyire egyetlen éjszakára érkező, úgynevezett átmenő szállóvendég-forgalmat kitevő bakancsos turisták mellett évente több ezren töltöttek itt hosszabb időt azok közül is, akik autóval, busszal érkeztek nyaralásukra, de a téli hónapokban is igen nagy volt a foglaltsági arány: a sífutó útvonalak, a közeli sípálya és egyéb vonzó téli sportpályák közelsége vonzotta a hó szerelmeseit.
– A menedékház a II. világháború utáni években SZOT üdülőként funkcionálva szolgálta az üdülni vágyó munkásosztály pihenését, majd a későbbiekben Sport Szálló néven működött tovább. A bezárás előtti években Pagoda Pihenő Panziónak hívták, ennek immár lassan több mint két évtizede. Bár a patinás épület jelenleg csendben pusztul mégis, jelenlegi állapotában is a mátrai turizmus, azon belül is Mátraháza ikonikus jelképe, jelentőségét jól mutatja az az aprócska tény is hogy az Országos Kéktúra Mátraházán található bélyegzője is a Pagodát ábrázolja – fogalmaz a Turista Magazin cikke.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
1994-ben még aktívan működött a szálló, szilveszteri mulatságok helyszíneként is közkedvelt volt. Korabeli cikkünkben még így írtunk az ott tartott újévi vigadalmakról:
A Mátra Semmerlingje, a Mátraháza mostanra az enyészeté
A Magyarország elhagyatottan - BCO Urbex Facebook csoportban egy tavalyi posztban láthatjuk, mit rágott az idő vasfoga az egykoron igen közkedvelt szálloda falaiba. A pusztulás döbbenetes és egyben elkeserítő látványt nyújt: a mátrai turizmus egyik (korai) fellegvárának elhagyatottsága sokakban ébreszt nosztalgiát, de szomorúságot is.
Az egykori lakrészben a hotel alkalmazottai éltek:
Az épületben is sok értékes könyv megy veszendőbe:
Nem ez az egyetlen hotel, melyet sorsára hagytak a Mátra erdeiben. Több alkalommal is bemutattuk már e szellemjárta helyeket:
Túl hirtelen hagytak ott mindent ebben a mátrai panzióban – fotók a helyről, ahol már csak a szellemek alszanak
Hotel PagodaFotók: Magyarország elhagyatottan - BCO Urbex
Eddig nem látott fotókat osztottak meg a tűzoltók az M3-ason történt tragédiáról