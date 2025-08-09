39 perce
Tarnaleleszen ragadt a Volán egyik busza
Mentesítő busz közlekedik az egyik Ózd-Budapest járat helyett. Tarnaleleszen hibásodott meg a Máv-Csoport járműve.
Az Ózd, autóbusz-állomásról 11:35-kor Budapestre induló 1031-es busz Tarnalelesz, Központ megállóhelyen meghibásodott, közölte a Máv-Csoport.
A híradás szerint a mentesítő busz előreláthatólag 80 perc késéssel közlekedik tovább a menetrendhez képest.
Menetrendváltozás a Máv-csoportnál
Június 21-től több helyközi autóbuszjárat útvonala és menetrendje is módosult Heves megyében. Új járatok indulnak, egyesek megszűnnek, míg bizonyos indulási időpontok és megállóhelyek módosulnak.
A Keleti pályaudvar lezárása miatt is változásokra kell számítani. Mint megírtuk, felújíják hazánk legforgalmasabb csomópontját. Egy weboldalon követheti a változásokat, ami a Keleti pályaudvar lezárása miatt lesz.
