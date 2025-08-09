Tarnaleleszen ragadt a Volán egyik busza

Menetrendváltozás a Máv-csoportnál

Június 21-től több helyközi autóbuszjárat útvonala és menetrendje is módosult Heves megyében. Új járatok indulnak, egyesek megszűnnek, míg bizonyos indulási időpontok és megállóhelyek módosulnak.

A Keleti pályaudvar lezárása miatt is változásokra kell számítani. Mint megírtuk, felújíják hazánk legforgalmasabb csomópontját. Egy weboldalon követheti a változásokat, ami a Keleti pályaudvar lezárása miatt lesz.