Elindult a bontás a hatvani állomáson, kiderült, mi épül a területen

A MÁV június 23. és szeptember 8. között újítja fel a hatvani vasútállomást. A munkálatok érintik az épület több részét, így a jegypénztárt, az utasellátó automatákat, a vizesblokkokat, valamint az állomás egyéb szolgáltatásait, írtuk meg ezt korábban. Most úgy tűnik, zajlik a területen munkavégzés, egy vonatos oldal fotókat is közzétett.

Zajlik a munkavégzés. A MÁV az önkormányzattal is egyeztetett Fotó: Facebook

– Az önkormányzattal egyetemben többször jeleztük már a vasúttársaság felé a parkolók hiányát a vasútállomáson. A vasút illetékes embereitől kaptunk néhány ígéretet ezután, ami úgy néz ki most elindult a megvalósulás felé. A helyszínen az egykori Resti épületét jelenleg bontják, a mellette lévő kihasználatlan egykori raktárépületet pedig már a földdel egyenlővé tették. Ez a rombolás jó hír az autósoknak, mert a romok eltakarítása után a tervek szerint a terület rendezése fog megtörténni, majd utána a felszabadult helyeken új parkolóhelyek jönnek létre – írják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Hatvani Hírlap írt is arról korábban, hogy az önkormányzat és a MÁV egyeztetett a parkolókialakításról. Ennek eredménye, hogy a MÁV-csoport és az önkormányzat közösen kialakít egy 60-70 gépkocsi számára elengedő, parkolásra alkalmas területet a helyszínen. Úgy tűnik tehát, hogy hamarosan pont kerül ennek a végére, megújulhat az épület és a terület is parkolóvá alakul.