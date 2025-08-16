augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Havi riport

47 perce

Friss adatok érkeztek – meglepő, mennyit késtek a vonatok a miskolci vonalon

Címkék#vonatkésés#MÁV#viharkár

Júliusban az országot orkánerejű vihar sújtotta, amely jelentős károkat okozott a közlekedési infrastruktúrában. A MÁV gyors helyreállítással és alternatív forgalmi renddel jelentősen mérsékelte a vihar hatásait.

Heol.hu

Júliusban a MÁV-csoport menetrendszerűségi adatait elsősorban a hónap elején, július 7-8-án bekövetkezett orkánerejű vihar határozta meg. Az országot sújtó széllökések jelentős károkat okoztak mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában. A pusztítás mértéke azonban nem gátolta a gyors helyreállítást: a hatékony, éjjel-nappal zajló kárelhárítás és a haváriahelyzetben gyorsan kialakított alternatív forgalmi rend jelentősen mérsékelte a vihar hatásait – közölte a MÁV havi riportjában.

A miskolci vonalon többet késtek a vonatok, közölte a MÁV Forrás: Huszár Márk/Heol.hu
A miskolci vonalon többet késtek a vonatok, közölte a MÁV
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A hónap végére a MÁV-csoport vonatainak menetrendszerűsége az előző év azonos időszakához képest kiemelkedően, 8 százalékkal javult, így 80,43 százalékos értéket ért el. További pozitív fejlemény, hogy csökkent a napi késések ingadozása is.

Mint írják, a kedvező adatok nemcsak a gyors haváriakezelésnek köszönhetők. A hosszabb távon tartós javulást eredményező intézkedések, így a célzott infrastrukturális fejlesztések és a vontatójármű-beszerzések is hozzájárultak a menetrendszerűség javuló tendenciáihoz.

Mindazonáltal a vihar hatása a pontossági mutatókban is látszott: júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami meghaladta az előző hónap értékét.

A késések miatt az utasok részére mintegy 103 millió forint kártérítést fizettek ki. A VOLÁN-járatok és a HÉV-ek esetében azonban továbbra is alacsony, 0,5 százalék alatti volt a 20 percet meghaladó késések aránya.

A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége tovább javult, júliusban már 88 százalék fölé emelkedett. A javulást elsősorban a Napfény IC-ket és az Alföld expresszeket vonató nagyteljesítményű mozdonyok, valamint a gyorsulásuknak köszönhetően a gyors utascserét lehetővé tevő KISS motorvonatok biztosították. A Debrecen, Miskolc és Békéscsaba felé közlekedő InterCityk pontossága szintén emelkedett, ezeket a vonatokat jellemzően 8-10 ezer lóerős, korszerű mozdonyokkal vontatják.

A balatoni vonalakon azonban a helyzet vegyes volt: az észak-balatoni fővonalon a menetrendszerűség 68 százalékos, a 30-as vonalon 73 százalékos értéken alakult. Ezeken a szakaszokon a vihar okozta fennakadások és károk érzékelhetően befolyásolták a közlekedést. A Tópart IC-k FLIRT motorvonatokkal történő közlekedtetése és a nagyteljesítményű mozdonyok valamelyest ellensúlyozták a negatív hatásokat.

Az IC-vonatok és a prémium ülőhelyek továbbra is népszerűek maradtak, a nyári hónapban kiemelkedően magas volt a kerékpáros utasok száma. Bár a csoportos utazások júliusban a júniusi csúcshoz képest mérséklődtek, az idei év azonos hónapjához képest továbbra is jelentősen magasabb volt az utasszám.

MÁV riport: így közlekedtek a vonatok a miskolci vonalon

Megnéztük, a miskolci fővonal az országos átlag (80,43 százalék) alatt teljesített a vonatok 76,32 százaléka volt pontos. Ez némi visszaesés a júniusi 77,02 százalékhoz képest, s legtöbbször 6-15 perc közötti késéses fordultak elő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu