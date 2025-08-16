Friss adatok érkeztek – meglepő, mennyit késtek a vonatok a miskolci vonalon

Júliusban a MÁV-csoport menetrendszerűségi adatait elsősorban a hónap elején, július 7-8-án bekövetkezett orkánerejű vihar határozta meg. Az országot sújtó széllökések jelentős károkat okoztak mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában. A pusztítás mértéke azonban nem gátolta a gyors helyreállítást: a hatékony, éjjel-nappal zajló kárelhárítás és a haváriahelyzetben gyorsan kialakított alternatív forgalmi rend jelentősen mérsékelte a vihar hatásait – közölte a MÁV havi riportjában.

A miskolci vonalon többet késtek a vonatok, közölte a MÁV

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A hónap végére a MÁV-csoport vonatainak menetrendszerűsége az előző év azonos időszakához képest kiemelkedően, 8 százalékkal javult, így 80,43 százalékos értéket ért el. További pozitív fejlemény, hogy csökkent a napi késések ingadozása is.

Mint írják, a kedvező adatok nemcsak a gyors haváriakezelésnek köszönhetők. A hosszabb távon tartós javulást eredményező intézkedések, így a célzott infrastrukturális fejlesztések és a vontatójármű-beszerzések is hozzájárultak a menetrendszerűség javuló tendenciáihoz.

Mindazonáltal a vihar hatása a pontossági mutatókban is látszott: júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami meghaladta az előző hónap értékét.

A késések miatt az utasok részére mintegy 103 millió forint kártérítést fizettek ki. A VOLÁN-járatok és a HÉV-ek esetében azonban továbbra is alacsony, 0,5 százalék alatti volt a 20 percet meghaladó késések aránya.

A szegedi vasútvonal menetrendszerűsége tovább javult, júliusban már 88 százalék fölé emelkedett. A javulást elsősorban a Napfény IC-ket és az Alföld expresszeket vonató nagyteljesítményű mozdonyok, valamint a gyorsulásuknak köszönhetően a gyors utascserét lehetővé tevő KISS motorvonatok biztosították. A Debrecen, Miskolc és Békéscsaba felé közlekedő InterCityk pontossága szintén emelkedett, ezeket a vonatokat jellemzően 8-10 ezer lóerős, korszerű mozdonyokkal vontatják.

A balatoni vonalakon azonban a helyzet vegyes volt: az észak-balatoni fővonalon a menetrendszerűség 68 százalékos, a 30-as vonalon 73 százalékos értéken alakult. Ezeken a szakaszokon a vihar okozta fennakadások és károk érzékelhetően befolyásolták a közlekedést. A Tópart IC-k FLIRT motorvonatokkal történő közlekedtetése és a nagyteljesítményű mozdonyok valamelyest ellensúlyozták a negatív hatásokat.