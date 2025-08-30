2 órája
Egy ország fogott össze a beteg kisfiúért - a hatvaniak is segítenek
Beni egy három éves kisfiú, aki születése óta agyi bénulással és Down-szindrómával él. A hatvaniak most a közösség erejében bíznak.
Beni története sokak szívét megérinti, hiszen szüetése óta agyi bénulással és Down-szindrómával él. Hatvani gyökerekkel is rendelkezik: anyai nagymamája, Beáta, a városban él és kozmetikusként ismert. Most a közösség segítségére van szüksége, hogy eljuthasson egy speciális kezelésre, ami csak Mexikóban érhető el. A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió közös meditációra invitálja a környékbelieket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Közös meditációval is segíthetünk
A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió (Hatvan, Tabán út 7/A) két alkalommal tart meditációt Beniért, melyek 60 percesek és rövid beszélgetéssel zárulnak. Az első meditáció 2025. szeptember 11-én, a második szeptember 18-án lesz. A részvétel díja alkalmanként 3.500 Ftt, illetve azok is támogathatják Benit, akik nem tudnak személyesen részt venni: az adományokat utalással is várják az alábbi számlaszámra:
Beni Útja Alapítvány
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Számlaszám: 16200694-10006760
IBAN: HU75 1620 0694 1000 6760 0000 0000
Adószám: 19419695-1-19
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel