augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Összefogás ereje

2 órája

Egy ország fogott össze a beteg kisfiúért - a hatvaniak is segítenek

Címkék#Beni#adomány#meditáció

Beni egy három éves kisfiú, aki születése óta agyi bénulással és Down-szindrómával él. A hatvaniak most a közösség erejében bíznak.

Heol.hu

Beni története sokak szívét megérinti, hiszen szüetése óta agyi bénulással és Down-szindrómával él. Hatvani gyökerekkel is rendelkezik: anyai nagymamája, Beáta, a városban él és kozmetikusként ismert. Most a közösség segítségére van szüksége, hogy eljuthasson egy speciális kezelésre, ami csak Mexikóban érhető el. A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió közös meditációra invitálja a környékbelieket.

meditáció, Beni Útja Alapítvány
Két alkalommal is várják a résztvevőket egy közös meditációra Beniért Hatvanban, a Tabán út 7/A-ban
Forrás: Beni Útja Alapítvány/Facebook.com

Közös meditációval is segíthetünk

A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió (Hatvan, Tabán út 7/A) két alkalommal tart meditációt Beniért, melyek 60 percesek és rövid beszélgetéssel zárulnak. Az első meditáció 2025. szeptember 11-én, a második szeptember 18-án lesz. A részvétel díja alkalmanként 3.500 Ftt, illetve azok is támogathatják Benit, akik nem tudnak személyesen részt venni: az adományokat utalással is várják az alábbi számlaszámra:

Beni Útja Alapítvány

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Számlaszám: 16200694-10006760

IBAN: HU75 1620 0694 1000 6760 0000 0000

Adószám: 19419695-1-19

 

 

 

