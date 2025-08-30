Egy ország fogott össze a beteg kisfiúért - a hatvaniak is segítenek

Beni története sokak szívét megérinti, hiszen szüetése óta agyi bénulással és Down-szindrómával él. Hatvani gyökerekkel is rendelkezik: anyai nagymamája, Beáta, a városban él és kozmetikusként ismert. Most a közösség segítségére van szüksége, hogy eljuthasson egy speciális kezelésre, ami csak Mexikóban érhető el. A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió közös meditációra invitálja a környékbelieket.

Két alkalommal is várják a résztvevőket egy közös meditációra Beniért Hatvanban, a Tabán út 7/A-ban

Forrás: Beni Útja Alapítvány/Facebook.com

Közös meditációval is segíthetünk

A ZEN Jóga és Masszázs Stúdió (Hatvan, Tabán út 7/A) két alkalommal tart meditációt Beniért, melyek 60 percesek és rövid beszélgetéssel zárulnak. Az első meditáció 2025. szeptember 11-én, a második szeptember 18-án lesz. A részvétel díja alkalmanként 3.500 Ftt, illetve azok is támogathatják Benit, akik nem tudnak személyesen részt venni: az adományokat utalással is várják az alábbi számlaszámra: