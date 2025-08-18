augusztus 18., hétfő

Még mindig nem lehet diktálni: tovább tart az MVM fejlesztése

Csúszik a munkavégzés az MVM-nél.

Az MVM tervezett karbantartást jelentett be augusztus 15-e és 17-e közé, erről írtunk is. Akkor arról tájékoztattak, hogy a munkavégzés miatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel.

Hétfőn viszont jelezték, a tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereik fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végeznek.

– Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon (hétfőn) az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem elérhető.

Természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy telefonon jelenleg is állunk az ügyfelek rendelkezésére. Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét, hamarosan jövünk az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés – írják.

 

 

