Iskolakezdés

3 órája

Ne csodálkozzunk a gerincproblémákon, ha csak az számít, hogy Labubus legyen! Fontos kérdésre adott választ a gyöngyösi háziorvos!

Címkék#iskolatáska#gerinc#gyermek

Az iskolakezdés előtt rengeteg mindent meg kell venni, különösen, ha a gyermek most kezdi az első osztályt. Az egyik legnehezebb a megfelelő iskolatáska kiválasztása.

Elek Andrea

Mostanában sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan készüljünk az iskolakezdésre, mire figyeljünk, mit tartsunk észben. Írtunk a tanszervásárlásról, a támogatásokról, megnéztük, mi okozhat szorongást a most iskolát kezdő elsősökben. Fontos része az iskolakezdésnek, szintén főleg az elsősök esetében a megfelelő iskolatáska kiválasztása. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos, aki Facebook-oldalán is sok tanácsot ad a követőinek, és a Heol.hu-nak is rendszeresen segít, most az iskolatáska kiválasztásával kapcsolatban adott tanácsot portálunk olvasóinak.

A megfelelő iskolatáska kiválasztása nem könnyű, főleg, hogy sokmindent kell majd belepakolni
Forrás: Shutterstock

Dr. Mangó Gabriella elmondta, hogy a legnagyobb problémát a táska és a benne lévő tanszerek súlya jelenti.

– Volt, amikor lemértük az iskolatáskát, ami 7 kiló volt. És ezt egy 17 kilós gyermeknek kell cipelnie – mutatott rá a problémára.

Kiszámoltuk, hogy ez a testsúly 41 százaléka. Ha egy 60 kilós felnőtt esetében nézzük, olyan, mintha 24-25 kilót kellene magával cipelnie.

– Sokszor látom, hogy a gyermekek jönnek ki az iskolából és előredőlnek derékból, mert egyenes háttal hátrarántaná őket a táska – jelezte dr. Mangó Gabriella.

A doktornő azt javasolta, hogy mérjük le a táskát és a benne cipelt dolgokat, és ha ez túl sok, próbáljunk egyeztetni az iskolával, hogy kevesebb terhet kelljen a gyermekeknek magukkal hurcolni.

Minél inkább tehermentesíteni kell a hátat. Manapság sok a mozgáshiányos gyermek. Ennek oka részben az, hogy a digitális eszközök elterjedésével kevesebbet vannak a szabadban, elmaradnak azok a mozgások, amelyekre szükségük van: a játszótéren mászókázás, a biciklizés. Nyilván nem mindenkinél, de sajnos ez egy általános jelenség. Ez azonban azt okozza, hogy a gerinc melletti izmok sem elég erősek

– magyarázta a doktornő.

Mint kifejtette, emiatt is fontosak az iskolai testnevelés órák. A tartásjavítás érdekében, ha szükséges, érdemes speciális gerinctornára vinni a gyermeket, valamint a lúdtalpat is ellenőrizni, hiszen lúdtalp esetében máshogy terhelődik a boka, a térd, a csípő és a gerinc is.

A megfelelő iskolatáska kiválasztása nem könnyű

– Olyan táskát érdemes választani, amely kemény lapos, így valamennyire tehermentesíti a hátat, valamint fontos, hogy mindkét vállat egyformán terhelje – hívta fel a figyelmet a doktornő.

Kiemelte azt is, hogy maga az iskolakezdés az egyik legjelentősebb esemény egy család életében: amikor a kisgyermek az óvodából átkerül az iskolába, az mindem család esetében komoly változást jelent, ami nemcsak a gyermekben, de a szülőkben is szorongást okozhat.

A szorongással kapcsolatban nemrég pszichológust kérdeztünk, erről ebben a cikkünkben olvashatnak:

Olvasóink is megszólaltak a nehéz iskolatáskával kapcsolatban

Egri olvasónk elmondta, hogy az unokája most kezdi az első osztályt.

– Sokszor fogok én menni érte, a szülei dolgoznak, nem mindig érnek majd oda. Az teljesen biztos, hogy nem fogom a hátára adni a táskát, majd én viszem. Nem akarom, hogy a gerincével valami legyen a nehéz táska miatt – mondta.

Egy anyuka elmondta, hogy ahova a gyermeke most készül iskolába, ott nem kell minden nap mindent vinni.

– A tanítónő azt mondta, hogy csak az olvasókönyvet és a matekfüzetet kell mindennap cipelni, és esetleg egy-két dolgot. Nem tudom, mi lesz az az egy-két dolog, de mellette ugye ott van a tízórai, a kulacs, tolltartó. Könnyű táskát vettünk, de annak is van azért súlya, a sok kicsi meg sok lesz végül. Biztos, hogy nem teszem a gyermekem hátára, főleg a buszon, ami tele van, le se tud ülni, a táskával meg nem tud egyensúlyozni, ráadásul sokan lökdösődnek is – jelentette ki az anyuka.

 

 

