Ne csodálkozzunk a gerincproblémákon, ha csak az számít, hogy Labubus legyen! Fontos kérdésre adott választ a gyöngyösi háziorvos!

Mostanában sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan készüljünk az iskolakezdésre, mire figyeljünk, mit tartsunk észben. Írtunk a tanszervásárlásról, a támogatásokról, megnéztük, mi okozhat szorongást a most iskolát kezdő elsősökben. Fontos része az iskolakezdésnek, szintén főleg az elsősök esetében a megfelelő iskolatáska kiválasztása. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos, aki Facebook-oldalán is sok tanácsot ad a követőinek, és a Heol.hu-nak is rendszeresen segít, most az iskolatáska kiválasztásával kapcsolatban adott tanácsot portálunk olvasóinak.

A megfelelő iskolatáska kiválasztása nem könnyű, főleg, hogy sokmindent kell majd belepakolni

Dr. Mangó Gabriella elmondta, hogy a legnagyobb problémát a táska és a benne lévő tanszerek súlya jelenti.

– Volt, amikor lemértük az iskolatáskát, ami 7 kiló volt. És ezt egy 17 kilós gyermeknek kell cipelnie – mutatott rá a problémára.

Kiszámoltuk, hogy ez a testsúly 41 százaléka. Ha egy 60 kilós felnőtt esetében nézzük, olyan, mintha 24-25 kilót kellene magával cipelnie.