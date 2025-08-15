Elhunyt Ágoston, az egyéves kisfiú, akiért egy egész ország fogott össze

Pénteken reggel utoljára ölelhették magukhoz szülei Ágostont, akinek küzdelméről már sokszor hírt adtunk a Heol.hu-n. Facebook-posztjukban közölték a tragikus hírt a kisfiú szülei: meghalt Ágoston, a noszvaji család egyéves kisfia, akiért egy ország imádkozott. Augusztus 15-én földi útja véget ért.

Borzasztó tragédia: meghalt Ágoston, akiért egy egész ország fogott össze

Forrás: Shutterstock

Meghalt Ágoston

– Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban – írták a szülők a bejegyzésben.

A leukémiás kisfiú régóta küzdött a betegségével, gyűjtést is szerveztek a gyógykezelésére, amelyre végül nem lehetett elvinni. A szülők a végsőkig keresték a megoldást, de Ágoston hatalmas küzdelem után egy éves korában szülei karjában örök álomra szenderült.