Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt, áll az MTI péntek este kiadott hírében. A Honvédelmi Minisztériumi közlemény szerint augusztus 7-én történt a tragédia. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. Meghalt egy magyar katona a Mátrában. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

Meghalt egy magyar katona a Mátrában. Egy másik honvéd Szarajevóban vesztette életét.

Forrás: Illusztráció/MW

Augusztus 5-én elhunyt egy másik honvédő is. A magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot 47 éves óta volt katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek.