Megkavarják a Heves vármegyei buszmenetrendet, készülj, ha ezeken a járatokon utazol
Mielőtt még felszállnál a megszokott buszra, ezt mindenképp olvasd el! Heves vármegye több buszjáratát is érinti a menetrendváltozás.
Heves vármegyében 2025. szeptember 1-jétől, hétfőtől menetrendváltozás lép életbe a buszközlekedésben. Mutatjuk a részleteket.
A változásokról a MÁV-csoport számolt be.
3444 Eger – Kápolna – Tarnabod – Boconád – Heves
3667 Eger – Boconád – Zaránk – Jászárokszállás – Jászberény
3689 Heves – Tarnabod
A munkaszüneti napok kivételével naponta 12:00-kor Heves, Autóbusz-állomásról Tarnabodra közlekedő 3689-es autóbusz csak szabadnapokon közlekedik. Az autóbusz munkanapokon meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomásig közlekedik 3444 vonalszámmal.
A munkanapokon 13:40-kor Tarnabod, Községháza megállóhelyről Hevesre közlekedő 3689-es autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomás megállóhelyről indul 13:25-kor 3444-es vonalszámmal.
3456 Eger – Liszkó / Verpelét – Tófalu – Kál-Kápolna vá. – Nagyút / Tarnabod
3684 MVM Mátra Energia Zrt. – Verpelét – Kál – Nagyút
A Nagyútra közlekedő, és onnan induló autóbuszok rövidített útvonalon, csak Nagyút, Iskola megállóhelyig közlekednek.
3458 Eger – Verpelét – Kisnána – Vécs
3662 Gyöngyös – Abasár – Domoszló – Vécs
3692 Vécs – Domoszló – Markaz – MVM Mátra Energia Zrt.
Az autóbuszok megállnak Kisnána, Iskola megállóhelyen is.
3471 Eger – Parád – Mátraháza – Gyöngyös
3604 Eger – Parádfürdő – Gyöngyös – Hatvan – Petőfibánya – Apc
A 13:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Gyöngyösre közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3471 vonalon közlekedik változatlan menetrenddel.
3476 Eger – Sirok – Bükkszék – Pétervására – Ivád
3482 Eger – Sirok – Pétervására – Szederkénypuszta
3483 Eger – Bükkszék – Szajla/Pétervására – Istenmezeje, Szederkénypuszta
A munkaszüneti napok kivételével naponta 11:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő 3483-as autóbusz Sirok érintésével 3476-os vonalszámmal közlekedik.
A szabadnapokon 8:35-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejére (Szederkénypusztára).
A szabadnapokon 11:35-kor Pétervására, Városháza megállóhelyről Egerbe közlekedő 3476-os vonalszámú autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejéről (Szederkénypusztáról) 11:00-kor. Az autóbusz Pétervásáráról Egerbe változatlan menetrend szerint közlekedik.
3484 Eger – Tarnalelesz – Pétervására
A munkanapokon 13:35-kor Egercsehi, Bányatelep iskola megállóhelyről Egerbe közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.
Az iskolai előadási napokon 7:22-kor Tarnalelesz, Központ megállóhelyről Pétervásárára közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 7:18-kor indul.
3485 Bélapátfalva – Mikófalva – Bekölce – Hevesaranyos
Az iskolai előadási napokon 7:05-kor Hevesaranyos, autóbusz–váróterem megállóhelyről Bélapátfalvára közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.
A munkanapokon 15:08-kor Bélapátfalva, Ipari Park megállóhelyről Hevesaranyosra közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.
3487 Tarnalelesz – Szentdomonkos, Tipászó
A 7:16-kor Szentdomonkos, Tipászó megállóhelyről Tarnaleleszre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 7:12-kor indul.
3602 MVM Mátra Energia Zrt. – Gyöngyös – Hatvan – Lőrinci – Apc
A 14:50-kor az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyről Apcra közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.
A 11:39-kor Apc, Autóbusz-forduló megállóhelyről az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 11:34-kor indul és menetidő-korrekcióval közlekedik.
3626 Hatvan – Heréd – Erdőtarcsa – Kálló – Verseg – Heréd – Hatvan
A munkanapokon 12:00-kor Hatvan, vasútállomás megállóhelyről Heréd – Nagykökényes – Erdőtarcsa – Kálló – Verseg – Nagykökényes – Heréd – Hatvan körjárati viszonylatban közlekedő autóbusz 30 perccel később, 12:30-kor indul.
3655 Gyöngyös – Mátraháza – Kékestető / Mátraszentimre
A munkanapokon 7:20-kor Gyöngyös, vasútállomás megállóhelyről Kékestetőre közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, csak Gyöngyös, Autóbusz-állomásról közlekedik. Az autóbusz indulás ideje: 7:25.
3662 Gyöngyös – Abasár – Domoszló – Vécs
A munkanapokon 6:05-kor Domoszló, Központ megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:00-kor indul.
3666 Gyöngyös – Karácsond – Heves
3670 Gyöngyös – Vámosgyörk – Zaránk – Heves
3685 Tarnaörs – Tarnaméra – Nagyfüged – Gyöngyös
Az iskolai előadási napokon 6:16-kor Nagyfüged, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:21-kor indul.
A munkanapokon 6:05-kor Gyöngyös, Autóbusz-állomásról Tarnamérára közlekedő autóbusz csak tanszünetben munkanapokon közlekedik. Az autóbusz indulási ideje: 6:00. Iskolai előadási napokon az autóbusz a 3685-ös vonalon közlekedik 6:00-kor Jászárokszállásig. A járat módosításával együtt az iskolai előadási napokon 6:50-kor Tarnaméra, Iskola megállóhelyről Jászárokszállásra közlekedő autóbusz megszüntetésre kerül, így iskolai előadási napokon közvetlen eljutás lesz biztosított Gyöngyös – Tarnaméra – Jászárokszállás viszonylatban
Az iskolai előadási napokon 7:24-kor Jászárokszállás, Városháza megállóhelyről Hevesre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:14-kor indul.
3671 Gyöngyös – Vámosgyörk – Jászberény
A munkanapokon 15:30-kor Jászberény, Autóbusz-állomásról Gyöngyösre közlekedő autóbusz megáll Atkár, Posta megállóhelyen is.
3678 Gyöngyös – Rózsaszentmárton – Petőfibánya – Vörösmajor – Hatvan
Az iskolai előadási napokon 6:22-kor Gyöngyöspata, Autóbusz-forduló megállóhelyről Hatvanba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:17-kor indul.
3680 Gyöngyös – Gyöngyöstarján – Gyöngyöspata – Rózsaszentmárton
Az iskolai előadási napokon 6:54-kor Rózsaszentmárton, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 6:50-kor indul és Gyöngyöstarján érintésével közlekedik.
3681 Gyöngyös – Gyöngyösoroszi – Károlytáró
Az iskolai előadási napokon 7:10-kor Gyöngyösoroszi, Köztemető megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 10 perccel később, 7:20-kor indul.
3696 Gyöngyös – Visonta – MVM Mátra Energia Zrt.
A munkanapokon 9:00-kor az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.
3698 Visonta, Bánya irodaház – Gyöngyös – Gyöngyöspata – Rózsaszentmárton – Ecséd – Hatvan
Számos Ecsédig közlekedő és onnan induló autóbuszok mindkét irányban rövidített útvonalon, csak Ecséd, Szabadság út 55. megállóhelyig közlekednek, és onnan is indulnak.
