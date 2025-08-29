Megkavarják a Heves vármegyei buszmenetrendet, készülj, ha ezeken a járatokon utazol

Heves vármegyében 2025. szeptember 1-jétől, hétfőtől menetrendváltozás lép életbe a buszközlekedésben. Mutatjuk a részleteket.

Heves vármegye több buszjáratát is érinti a menetrendváltozás

A változásokról a MÁV-csoport számolt be.

3444 Eger – Kápolna – Tarnabod – Boconád – Heves

3667 Eger – Boconád – Zaránk – Jászárokszállás – Jászberény

3689 Heves – Tarnabod

A munkaszüneti napok kivételével naponta 12:00-kor Heves, Autóbusz-állomásról Tarnabodra közlekedő 3689-es autóbusz csak szabadnapokon közlekedik. Az autóbusz munkanapokon meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomásig közlekedik 3444 vonalszámmal.

A munkanapokon 13:40-kor Tarnabod, Községháza megállóhelyről Hevesre közlekedő 3689-es autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomás megállóhelyről indul 13:25-kor 3444-es vonalszámmal.

3456 Eger – Liszkó / Verpelét – Tófalu – Kál-Kápolna vá. – Nagyút / Tarnabod

3684 MVM Mátra Energia Zrt. – Verpelét – Kál – Nagyút

A Nagyútra közlekedő, és onnan induló autóbuszok rövidített útvonalon, csak Nagyút, Iskola megállóhelyig közlekednek.

3458 Eger – Verpelét – Kisnána – Vécs

3662 Gyöngyös – Abasár – Domoszló – Vécs

3692 Vécs – Domoszló – Markaz – MVM Mátra Energia Zrt.

Az autóbuszok megállnak Kisnána, Iskola megállóhelyen is.

3471 Eger – Parád – Mátraháza – Gyöngyös

3604 Eger – Parádfürdő – Gyöngyös – Hatvan – Petőfibánya – Apc

A 13:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Gyöngyösre közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3471 vonalon közlekedik változatlan menetrenddel.

3476 Eger – Sirok – Bükkszék – Pétervására – Ivád

3482 Eger – Sirok – Pétervására – Szederkénypuszta

3483 Eger – Bükkszék – Szajla/Pétervására – Istenmezeje, Szederkénypuszta

A munkaszüneti napok kivételével naponta 11:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő 3483-as autóbusz Sirok érintésével 3476-os vonalszámmal közlekedik.

A szabadnapokon 8:35-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejére (Szederkénypusztára).

A szabadnapokon 11:35-kor Pétervására, Városháza megállóhelyről Egerbe közlekedő 3476-os vonalszámú autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejéről (Szederkénypusztáról) 11:00-kor. Az autóbusz Pétervásáráról Egerbe változatlan menetrend szerint közlekedik.

3484 Eger – Tarnalelesz – Pétervására

A munkanapokon 13:35-kor Egercsehi, Bányatelep iskola megállóhelyről Egerbe közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.