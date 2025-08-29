augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

34 perce

Megkavarják a Heves vármegyei buszmenetrendet, készülj, ha ezeken a járatokon utazol

Címkék#buszmenetrend#MÁV#közlekedés

Mielőtt még felszállnál a megszokott buszra, ezt mindenképp olvasd el! Heves vármegye több buszjáratát is érinti a menetrendváltozás.

Heol.hu

Heves vármegyében 2025. szeptember 1-jétől, hétfőtől menetrendváltozás lép életbe a buszközlekedésben. Mutatjuk a részleteket.

Heves vármegye több buszjáratát is érinti a menetrendváltozás
 Heves vármegye több buszjáratát is érinti a menetrendváltozás
Forrás: Volánbusz Zrt.

A változásokról a MÁV-csoport  számolt be. 

3444 Eger – Kápolna – Tarnabod – Boconád – Heves
3667 Eger – Boconád – Zaránk – Jászárokszállás – Jászberény
3689 Heves – Tarnabod

A munkaszüneti napok kivételével naponta 12:00-kor Heves, Autóbusz-állomásról Tarnabodra közlekedő 3689-es autóbusz csak szabadnapokon közlekedik. Az autóbusz munkanapokon meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomásig közlekedik 3444 vonalszámmal.

A munkanapokon 13:40-kor Tarnabod, Községháza megállóhelyről Hevesre közlekedő 3689-es autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kál-Kápolna, Vasútállomás megállóhelyről indul 13:25-kor 3444-es vonalszámmal.

3456 Eger – Liszkó / Verpelét – Tófalu – Kál-Kápolna vá. – Nagyút / Tarnabod
3684 MVM Mátra Energia Zrt. – Verpelét – Kál – Nagyút

A Nagyútra közlekedő, és onnan induló autóbuszok rövidített útvonalon, csak Nagyút, Iskola megállóhelyig közlekednek.

3458 Eger – Verpelét – Kisnána – Vécs
3662 Gyöngyös – Abasár – Domoszló – Vécs
3692 Vécs – Domoszló – Markaz – MVM Mátra Energia Zrt.

Az autóbuszok megállnak Kisnána, Iskola megállóhelyen is.

3471 Eger – Parád – Mátraháza – Gyöngyös
3604 Eger – Parádfürdő – Gyöngyös – Hatvan – Petőfibánya – Apc

A 13:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Gyöngyösre közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3471 vonalon közlekedik változatlan menetrenddel.

3476 Eger – Sirok – Bükkszék – Pétervására – Ivád
3482 Eger – Sirok – Pétervására – Szederkénypuszta
3483 Eger – Bükkszék – Szajla/Pétervására – Istenmezeje, Szederkénypuszta

A munkaszüneti napok kivételével naponta 11:50-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő 3483-as autóbusz Sirok érintésével 3476-os vonalszámmal közlekedik.

A szabadnapokon 8:35-kor Eger, Autóbusz-állomásról Pétervásárára közlekedő autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejére (Szederkénypusztára).

A szabadnapokon 11:35-kor Pétervására, Városháza megállóhelyről Egerbe közlekedő 3476-os vonalszámú autóbusz a továbbiakban a 3482 vonalon közlekedik Istenmezejéről (Szederkénypusztáról) 11:00-kor. Az autóbusz Pétervásáráról Egerbe változatlan menetrend szerint közlekedik.

3484 Eger – Tarnalelesz – Pétervására

A munkanapokon 13:35-kor Egercsehi, Bányatelep iskola megállóhelyről Egerbe közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.

Az iskolai előadási napokon 7:22-kor Tarnalelesz, Központ megállóhelyről Pétervásárára közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 7:18-kor indul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

3485 Bélapátfalva – Mikófalva – Bekölce – Hevesaranyos

Az iskolai előadási napokon 7:05-kor Hevesaranyos, autóbusz–váróterem megállóhelyről Bélapátfalvára közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.

A munkanapokon 15:08-kor Bélapátfalva, Ipari Park megállóhelyről Hevesaranyosra közlekedő autóbusz megáll Egerbocs, Alkotmány út 114. megállóhelyen is.

3487 Tarnalelesz – Szentdomonkos, Tipászó

A 7:16-kor Szentdomonkos, Tipászó megállóhelyről Tarnaleleszre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 7:12-kor indul.

3602 MVM Mátra Energia Zrt. – Gyöngyös – Hatvan – Lőrinci – Apc

A 14:50-kor az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyről Apcra közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.

A 11:39-kor Apc, Autóbusz-forduló megállóhelyről az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 11:34-kor indul és menetidő-korrekcióval közlekedik.

3626 Hatvan – Heréd – Erdőtarcsa – Kálló – Verseg – Heréd – Hatvan

A munkanapokon 12:00-kor Hatvan, vasútállomás megállóhelyről Heréd – Nagykökényes – Erdőtarcsa – Kálló – Verseg – Nagykökényes – Heréd – Hatvan körjárati viszonylatban közlekedő autóbusz 30 perccel később, 12:30-kor indul.

3655 Gyöngyös – Mátraháza – Kékestető / Mátraszentimre

A munkanapokon 7:20-kor Gyöngyös, vasútállomás megállóhelyről Kékestetőre közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, csak Gyöngyös, Autóbusz-állomásról közlekedik. Az autóbusz indulás ideje: 7:25.

3662 Gyöngyös – Abasár – Domoszló – Vécs

A munkanapokon 6:05-kor Domoszló, Központ megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:00-kor indul.

3666 Gyöngyös – Karácsond – Heves
3670 Gyöngyös – Vámosgyörk – Zaránk – Heves 
3685 Tarnaörs – Tarnaméra – Nagyfüged – Gyöngyös

Az iskolai előadási napokon 6:16-kor Nagyfüged, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:21-kor indul.

A munkanapokon 6:05-kor Gyöngyös, Autóbusz-állomásról Tarnamérára közlekedő autóbusz csak tanszünetben munkanapokon közlekedik. Az autóbusz indulási ideje: 6:00. Iskolai előadási napokon az autóbusz a 3685-ös vonalon közlekedik 6:00-kor Jászárokszállásig. A járat módosításával együtt az iskolai előadási napokon 6:50-kor Tarnaméra, Iskola megállóhelyről Jászárokszállásra közlekedő autóbusz megszüntetésre kerül, így iskolai előadási napokon közvetlen eljutás lesz biztosított Gyöngyös – Tarnaméra – Jászárokszállás viszonylatban

Az iskolai előadási napokon 7:24-kor Jászárokszállás, Városháza megállóhelyről Hevesre közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 7:14-kor indul.

3671 Gyöngyös – Vámosgyörk – Jászberény

A munkanapokon 15:30-kor Jászberény, Autóbusz-állomásról Gyöngyösre közlekedő autóbusz megáll Atkár, Posta megállóhelyen is.

3678 Gyöngyös – Rózsaszentmárton – Petőfibánya – Vörösmajor – Hatvan

Az iskolai előadási napokon 6:22-kor Gyöngyöspata, Autóbusz-forduló megállóhelyről Hatvanba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 6:17-kor indul.

3680 Gyöngyös – Gyöngyöstarján – Gyöngyöspata – Rózsaszentmárton

Az iskolai előadási napokon 6:54-kor Rózsaszentmárton, Autóbusz-váróterem megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 6:50-kor indul és Gyöngyöstarján érintésével közlekedik.

3681 Gyöngyös – Gyöngyösoroszi – Károlytáró

Az iskolai előadási napokon 7:10-kor Gyöngyösoroszi, Köztemető megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz 10 perccel később, 7:20-kor indul.

3696 Gyöngyös – Visonta – MVM Mátra Energia Zrt.

A munkanapokon 9:00-kor az MVM Mátra Energia Zrt. megállóhelyről Gyöngyösre közlekedő autóbusz menetidő-korrekcióval közlekedik.

3698 Visonta, Bánya irodaház – Gyöngyös – Gyöngyöspata – Rózsaszentmárton – Ecséd – Hatvan

​Számos Ecsédig közlekedő és onnan induló autóbuszok mindkét irányban rövidített útvonalon, csak Ecséd, Szabadság út 55. megállóhelyig közlekednek, és onnan is indulnak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu