Aki egyet befogad, kettőt ment – cukibbnál cukibb kutyák várnak saját gazdira Füzesabonyban is
Megyénk számtalan állatvédő alapítványánál megannyi cuki, kedves, aranyos, fiatal és idős, kicsi és nagy, ugató és nyávogó négylábú várja, hogy valaki hazavigye őket hátralévő napjaikra – legyen az bármennyi. Sokan közülük egész életükben hiába várnak, s csaholnak izgatottan, ha gazdijelölt tűnik fel a színen: több kutya és cica élete is ott ér véget, ahol sokszor el is kezdődött: a menhelyen.
A Nemzetközi Kutyanapon se feledkezhetünk meg a gazdátlanul élő ebekről sem. Ők csak álmodnak saját családról, ahol ők, és esetleg néhány társuk a gazdik mindenei, s a Magyarországon működő állatmentő szervezeteknél sincsenek ők ebek harmincadjára hagyva – mégis van, hogy harminc eb közül csak az egyiknek érezhetik magukat ezek az ártatlanok. A Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány maroknyi csapata is hosszú évek óta menti az utcára került, vagy más módon sínylődő állatokat. Őket – és sok hozzájuk hasonló alapítványt – az ideiglenes befogadók segítik, azaz teszik élhetővé azon állatok életét, kiket átmenetileg befogadnak, rehabilitálnak, gondoznak és szeretnek. Nélkülük a mentés nem is működhetne: e célra fenntartott menhely vagy telep hiányában az állatokat csak ilyen módon tudják elhelyezni.
– Sajnos az utóbbi években egyre nehezebb ideiglenes befogadókat találni, és köztük is sokan – ahogy viccesen mondani szokták – "bebukják" a vállalásukat: olyan erős kötődés alakul ki állat és "idigazdi" között, hogy örökbe is fogadják a rájuk bízott védenceinket. Ennek persze nagyon örülünk, ugyanakkor ez sokszor azt is jelenti, hogy újabb ideiglenes befogadást már nem is vállalnak – mondta el Molnár Zsanett, a füzesabonyi alapítvány vezetője. – Ha pedig nincs örökbefogadás, és egyre kevesebb lehetőségünk lesz átmeneti befogadókat találni, egyre kevesebb állatot tudunk majd megmenteni. Ha valaki egyet örökbe fogad, kettőt ment: a családtaggá választott négylábút és azt, amelyik a helyére kerülhet – fűzte hozzá.
Több védencük él panziókban, melyek havonta hatalmas összeget emésztenek fel, de az állatvédő elsősorban az állatot tartja szem előtt, még ha erőn felül is kell teljesítenie miatta.
– Ha nem visszük panzióba, akkor ott kell hagynunk, ahol szenved vagy ahol kirakták, magára hagyták. Mondanom sem kell, melyik lehetőséget választjuk... – fogalmazott Zsanett.
A füzesabonyi alapítvány kisebb és nagyobb cukiságai
Bob nyolc éve várja, hogy valaki őt akarja, és érte menjen. Élete első éveit lakásban töltötte, onnan került számára teljesen idegen körülmények közé: kezdetben kennelbe, majd panzióba. A közepes testű Bob lételeme a sport: imád futni, és hámban illetve futópórázon vezetve is érzi, ha lassítani kell, vagy megállni, képes arra, hogy leendő gazdijával teljes összhangban fusson el akár a világ végére is. Emellett szerencsére kiegyensúlyozott jellemet örökölt valamikori felmenőitől: ha megszokja a napi rutint, napi 8 órára is gond nélkül egyedül hagyható. Számára azonban a zaj az a fajta jóság, amiből a sok már megárt: kertvárosi vagy vidéki környezet volna számára a legideálisabb, ahol kedve szerint bejárhatna a házba, ha gazdi lába mellett szeretne szundítani egyet. Más kutyákkal szoktatható, de inkább egyedüli szeme fénye szeretne lenni leendő gazdijának. Apropó, gazdi: jó, ha tudja, Bob az idegen emberekkel eleinte bizalmatlan lehet. A mértékletesség az ő életében is fontos: ha hagynak neki egy kis időt az ismerkedésre, nagyon hamar átvált bújós ölebbé.
Sasha sem mondható épp türelmetlennek: 7,5 éve várja, hogy a panzióból végre saját családhoz költözhessen. Az élete nem indult épp úgy, ahogy a mesékben szokott, Sashát az alapítvány munkatársai két település közötti út széléről mentették, ahol az árokban kuporogva várta, hogy mi lesz a sorsa. A vizsla-bull keverék kan kutyus hálás, szeretetre éhes jellemével azonnal levesz bárkit a lábáról. Lételeme a játék, a mozgás, és persze a jutalomfalat – amiért meglepően sok dologra képes. Kutyatárs mellé viszont nem ajánlják, egyedüli kutyaként tudna igazán biztonságos életet élni.
Ila, ami becsült korát illeti, öt éves lehet. Bár hölgyek esetében az életkorról nem épp tiszteletteljes dolog beszélni, ily zsenge korban még talán bocsánatos. Valódi dámaként idegen emberekkel először félénk, de legapróbb jelét sem mutatja agressziónak. Kutyákkal barátkozó, játékos. Egyedül hagyva sem tenne kárt leendő gazdija életterében: több órára is magára hagyható, csendes óráiban szeret szunyókálni, de a gazdihoz bújva érzi magát igazán jól. Ila a megmentése előtti életének teljes egészét láncon töltötte, jórészt menedék és kutyaól nélkül.
A bemutatott kutyusokat és az alapítvány gondozásában lévő többi állatot a szervezet Facebook oldalán is megtekinthetik.
