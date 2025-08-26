Aki egyet befogad, kettőt ment – cukibbnál cukibb kutyák várnak saját gazdira Füzesabonyban is

A Nemzetközi Kutyanapon se feledkezhetünk meg a gazdátlanul élő ebekről sem. Ők csak álmodnak saját családról, ahol ők, és esetleg néhány társuk a gazdik mindenei, s a Magyarországon működő állatmentő szervezeteknél sincsenek ők ebek harmincadjára hagyva – mégis van, hogy harminc eb közül csak az egyiknek érezhetik magukat ezek az ártatlanok. A Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány maroknyi csapata is hosszú évek óta menti az utcára került, vagy más módon sínylődő állatokat. Őket – és sok hozzájuk hasonló alapítványt – az ideiglenes befogadók segítik, azaz teszik élhetővé azon állatok életét, kiket átmenetileg befogadnak, rehabilitálnak, gondoznak és szeretnek. Nélkülük a mentés nem is működhetne: e célra fenntartott menhely vagy telep hiányában az állatokat csak ilyen módon tudják elhelyezni.

Öt kiskutyát hagytak ott szó nélkül az egyik magyarországi menhelyen, egy tuja alatt. Képünk illusztráció.

Fotó: Kovács Erika / Délmagyarország

– Sajnos az utóbbi években egyre nehezebb ideiglenes befogadókat találni, és köztük is sokan – ahogy viccesen mondani szokták – "bebukják" a vállalásukat: olyan erős kötődés alakul ki állat és "idigazdi" között, hogy örökbe is fogadják a rájuk bízott védenceinket. Ennek persze nagyon örülünk, ugyanakkor ez sokszor azt is jelenti, hogy újabb ideiglenes befogadást már nem is vállalnak – mondta el Molnár Zsanett, a füzesabonyi alapítvány vezetője. – Ha pedig nincs örökbefogadás, és egyre kevesebb lehetőségünk lesz átmeneti befogadókat találni, egyre kevesebb állatot tudunk majd megmenteni. Ha valaki egyet örökbe fogad, kettőt ment: a családtaggá választott négylábút és azt, amelyik a helyére kerülhet – fűzte hozzá.

Több védencük él panziókban, melyek havonta hatalmas összeget emésztenek fel, de az állatvédő elsősorban az állatot tartja szem előtt, még ha erőn felül is kell teljesítenie miatta.

– Ha nem visszük panzióba, akkor ott kell hagynunk, ahol szenved vagy ahol kirakták, magára hagyták. Mondanom sem kell, melyik lehetőséget választjuk... – fogalmazott Zsanett.

A füzesabonyi alapítvány kisebb és nagyobb cukiságai

Bob nyolc éve várja, hogy valaki őt akarja, és érte menjen. Élete első éveit lakásban töltötte, onnan került számára teljesen idegen körülmények közé: kezdetben kennelbe, majd panzióba. A közepes testű Bob lételeme a sport: imád futni, és hámban illetve futópórázon vezetve is érzi, ha lassítani kell, vagy megállni, képes arra, hogy leendő gazdijával teljes összhangban fusson el akár a világ végére is. Emellett szerencsére kiegyensúlyozott jellemet örökölt valamikori felmenőitől: ha megszokja a napi rutint, napi 8 órára is gond nélkül egyedül hagyható. Számára azonban a zaj az a fajta jóság, amiből a sok már megárt: kertvárosi vagy vidéki környezet volna számára a legideálisabb, ahol kedve szerint bejárhatna a házba, ha gazdi lába mellett szeretne szundítani egyet. Más kutyákkal szoktatható, de inkább egyedüli szeme fénye szeretne lenni leendő gazdijának. Apropó, gazdi: jó, ha tudja, Bob az idegen emberekkel eleinte bizalmatlan lehet. A mértékletesség az ő életében is fontos: ha hagynak neki egy kis időt az ismerkedésre, nagyon hamar átvált bújós ölebbé.