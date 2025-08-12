augusztus 12., kedd

Klára névnap

Kertünk védelme

1 órája

Éjszaka támadnak és mindent letarolnak – így védekezz a kert pusztító rémei ellen

#meztelen csiga#Nagy Szabolcs#védekezés#kert

A kiskertek növényeit sokfél kártevő támadhatja meg. A meztelen csigák komoly károkat okozhatnak a zöldségesben és a virágágyásokban is. Megmutatjuk, hogyan ismerd fel a jelenlétüket, és milyen természetes módszerekkel védekezhetsz ellenük hatékonyan.

Elek Andrea

A meztelen csigák minden kertészkedő rémálmai közé tartoznak, különösen csapadékos nyarakon. Ezek a házatlan kártevők akár egyetlen éjszaka alatt is tarra rágják a növényeket, főként a zsenge zöldségeket és virágokat. Bár nem minden csigafaj káros, a spanyol csupaszcsiga különösen agresszívan terjed, és évente több ezer forintnyi kárt is okozhat a kiskertekben. Szerencsére több természetes módszer is létezik a visszaszorításukra. Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti tanácsadóját, az egri Kertünk Boltja tulajdonosát kérdeztük a védekezéssel kapcsolatban, aki nemrég a kiszáradó tuják megóvásáról is beszélt portálunknak.

A meztelen csigák komoly gondokat okozhatnak a kertekben
Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Házas csiga elleni védekezés lépései

Nagy Szabolcs elmondta, hogy a meztelen csigák jelentős károkat okozhatnak a kertekben, elsősorban a lágyszárú növények, zöldségek és virágok károsításával. Kártételük a levelek, szárak és termések megrágásában nyilvánul meg, ami csökkentheti a termést és súlyos esetben a növények pusztulásához is vezethet, mivel képesek egyetlen éjszaka alatt is tarra rágni a növényeink levélzetét.

– Nem minden csiga okoz nagy kártételt a kertünkben: a házas csigák legtöbbször nem okoznak nagy gondot, sőt sok esetben hasznosak is lehetnek. Azonban a házatlan, avagy „meztelen” rokonokat nem véletlenül nem látja szívesen a kertészkedő a kertjében az elmondottak miatt. 

A hazánkban található mintegy 25 házatlan csigafaj közül csupán tíz azonosítható kártevőként. Egy felmérés alapján a valóban kártékony fajok a kertekben évente több ezer forintnyi kárt is okoznak.

– fogalmazott Nagy Szabolcs.

A meztelen csigák többféleképpen is tudnak kárt okozni

A szakember elmondta, hogy a csigák a levelekbe lyukakat rágnak, vagy a levélfelületet szinte teljesen elpusztítják. A fiatal növények szárát is megrághatják, ami a növények gyengüléséhez vagy elhalásához vezet. A zöldségek és gyümölcsök felszínét is megrághatják, csökkentve a termés minőségét és mennyiségét.

– Sok esetben a rágásokat okozhatja csiga vagy hernyó! Könnyen meg tudjuk különböztetni mivel a meztelen csigák nyálkás nyomot hagynak maguk után a talajon és a növényzeten is, ami nemcsak esztétikailag zavaró, de fertőzési forrás is lehet.

A legnagyobb károkat a spanyol csupaszcsiga okozza az összes csiga közül. Rendkívül szapora és invazív faj, képesek a telet is átvészelni a mostanság elforduló „melegebb” téli időjárásnak köszönhetően. Kedvező években, amikor csapadékosabb a tavaszunk és a nyarunk akár két nemzedékük is kifejlődhet.

– hívta fel a figyelmet Nagy Szabolcs, aki hozzátette, hogy életmódjukat tekintve a meztelencsigák – köztük a spanyol csupaszcsiga is – kedvelik a nedves, párás helyeket, az elhanyagolt, burjánzó kerteket. Májustól őszig tart a kártételük, napközben nyirkos kövek alatt, vízaknák, kutak, nyesedékek alatt és környékén húzzák meg magukat, majd éjjel indulnak a haszonnövényeink károsítására.

Kiemelte, különösen kedvelt növények közé tartoznak a zöldségeknél a saláta, káposzta, spenót, retek, répa zöldpaprika levele, palánták, fiatal fűszernövények. Virágok közül a büdöske (bársonyvirág), dália, árvácskafélék. Szeretik a pitypangot, mert szinte minden kertben előfordul ez a gyomvirág, ezáltal még nagyobb számban szaporodnak a csigák.

Meztelen csiga ellen: Hogyan védekezzünk ellenük természetes módon?

Nagy Szabolcs szerint a legjobb itt is a megelőzés ezért tartsuk mindig rendben a kertünket! Szüntessük meg az elhanyagolt, nyirkos területeket, és ne hagyjuk a csigacsalogató pitypangokat elszaporodni! Távolítsuk el a lehullott leveleket, a lenyírt füvet pedig gereblyézzük össze, és tegyük a komposztba, a nagyméretű építési hulladék például kövek, deszkák ne maradjanak a veteményesben, mert alattuk a csigák átvészelik a nyári kánikulát is.

– A konyhakertet lehetőleg napos, száraz helyen alakítsuk ki. A magaságyás is hatékony lehet a csigák ellen, a magaságyás felső pereménél érdemes kialakítani szúrós minikerítést is. De telepíthetünk profi csigakerítést is, amely a villanypásztor elvén működik. A huzalokba vezetett áram megakadályozza a csigák bejutását a bekerített területekre. Védhetjük a veteményesünket olyan természetes anyagokkal, mint: apróra zúzott tojáshéj, fűrészpor, apró kőzúzalék, fahamu, kávézacc, amelyen a csigák nehezebben mozognak – sorolta.

Hozzátette, hogy számos egyéb módszer létezik a meztelen csigák elleni védekezésre még, többek között: sörös csapdák.

– A csupaszcsigák imádják a sört, nincs más dolgunk, mint leásni egy rossz edényt, petpalackot a veteményesünk földjébe, majd félig megtölteni sörrel és vízzel, az edény reggelre tele lesz megfulladt csigával – magyarázta.

Elmondta, hogy hatékonyak még a deszkacsapdák, vizes kartonpapírcsapdák. Vannak csigariasztó szerek, amik kertészeti mezőgazdasági boltokban kaphatóak, melyek a csigákat távol tartják a növényeinktől. Természetes ellensége lehet az indiai futókacsa, futóbogarak, a futrinkák, a varangyos békák, a sün és a vakond is.

– Este, amikor a csigák tevékenyek, menjünk ki a kertbe, és lámpa fényénél szedjük össze a kártevőket.

Sokan mondják, hogy étkezési sót szórnák a talajra a csigák ellen. Ne szórjunk sót, nem környezetbarát megoldás, és a talajnak sem tesz jót.

– hívta fel a figyelmet Nagy Szabolcs.

Javasolja, hogy a napi öntözést időzítsük inkább kora reggelre, hiszen a meztelencsigák éjszakai állatok, és a nedvességet szeretik, az esti locsolással tehát kedvező feltételeket teremtünk számukra. Ha tehetjük, váltsunk felső öntözésről csepegtető módra, ami a gyökérzónát célozza meg, a növény többi részét pedig szárazon tartja.

Fontos itt megjegyezni, hogy a meztelen csigák a kertben természetes szerepet is betöltenek, mivel sok fajtának nincs számottevő kártétele! Például a talaj humusztartalmának növelésében és a szerves anyagok lebontásában.

– emelte ki a szakember.

Hozzátette, ültessünk olyan növényeket akár veteményesünk köré védőfalként is, melyeket ki nem állhatnak a meztelencsigák. Ilyen például a zsálya, a fokhagyma, metélőhagyma, a majoránna, a kakukkfű, a levendula, az üröm, az édeskömény, az ánizs vagy a rozmaring. A spanyol csupaszcsigák utálják a begóniát, a fekete ribizlit és a paradicsomot is.

– A fenti tippek egyike sem száz százalékos hatékonyságú, ezért érdemes tehát egyszerre többet is kipróbálni és alkalmazni közülük! – hívta fel a figyelmet Nagy Szabolcs.

 

