Éjszaka támadnak és mindent letarolnak – így védekezz a kert pusztító rémei ellen

A meztelen csigák minden kertészkedő rémálmai közé tartoznak, különösen csapadékos nyarakon. Ezek a házatlan kártevők akár egyetlen éjszaka alatt is tarra rágják a növényeket, főként a zsenge zöldségeket és virágokat. Bár nem minden csigafaj káros, a spanyol csupaszcsiga különösen agresszívan terjed, és évente több ezer forintnyi kárt is okozhat a kiskertekben. Szerencsére több természetes módszer is létezik a visszaszorításukra. Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti tanácsadóját, az egri Kertünk Boltja tulajdonosát kérdeztük a védekezéssel kapcsolatban, aki nemrég a kiszáradó tuják megóvásáról is beszélt portálunknak.

A meztelen csigák komoly gondokat okozhatnak a kertekben

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

Házas csiga elleni védekezés lépései

Nagy Szabolcs elmondta, hogy a meztelen csigák jelentős károkat okozhatnak a kertekben, elsősorban a lágyszárú növények, zöldségek és virágok károsításával. Kártételük a levelek, szárak és termések megrágásában nyilvánul meg, ami csökkentheti a termést és súlyos esetben a növények pusztulásához is vezethet, mivel képesek egyetlen éjszaka alatt is tarra rágni a növényeink levélzetét.

– Nem minden csiga okoz nagy kártételt a kertünkben: a házas csigák legtöbbször nem okoznak nagy gondot, sőt sok esetben hasznosak is lehetnek. Azonban a házatlan, avagy „meztelen” rokonokat nem véletlenül nem látja szívesen a kertészkedő a kertjében az elmondottak miatt.

A hazánkban található mintegy 25 házatlan csigafaj közül csupán tíz azonosítható kártevőként. Egy felmérés alapján a valóban kártékony fajok a kertekben évente több ezer forintnyi kárt is okoznak.

– fogalmazott Nagy Szabolcs.

A meztelen csigák többféleképpen is tudnak kárt okozni

A szakember elmondta, hogy a csigák a levelekbe lyukakat rágnak, vagy a levélfelületet szinte teljesen elpusztítják. A fiatal növények szárát is megrághatják, ami a növények gyengüléséhez vagy elhalásához vezet. A zöldségek és gyümölcsök felszínét is megrághatják, csökkentve a termés minőségét és mennyiségét.

– Sok esetben a rágásokat okozhatja csiga vagy hernyó! Könnyen meg tudjuk különböztetni mivel a meztelen csigák nyálkás nyomot hagynak maguk után a talajon és a növényzeten is, ami nemcsak esztétikailag zavaró, de fertőzési forrás is lehet.

A legnagyobb károkat a spanyol csupaszcsiga okozza az összes csiga közül. Rendkívül szapora és invazív faj, képesek a telet is átvészelni a mostanság elforduló „melegebb” téli időjárásnak köszönhetően. Kedvező években, amikor csapadékosabb a tavaszunk és a nyarunk akár két nemzedékük is kifejlődhet.

– hívta fel a figyelmet Nagy Szabolcs, aki hozzátette, hogy életmódjukat tekintve a meztelencsigák – köztük a spanyol csupaszcsiga is – kedvelik a nedves, párás helyeket, az elhanyagolt, burjánzó kerteket. Májustól őszig tart a kártételük, napközben nyirkos kövek alatt, vízaknák, kutak, nyesedékek alatt és környékén húzzák meg magukat, majd éjjel indulnak a haszonnövényeink károsítására.

Kiemelte, különösen kedvelt növények közé tartoznak a zöldségeknél a saláta, káposzta, spenót, retek, répa zöldpaprika levele, palánták, fiatal fűszernövények. Virágok közül a büdöske (bársonyvirág), dália, árvácskafélék. Szeretik a pitypangot, mert szinte minden kertben előfordul ez a gyomvirág, ezáltal még nagyobb számban szaporodnak a csigák.

Meztelen csiga ellen: Hogyan védekezzünk ellenük természetes módon?

Nagy Szabolcs szerint a legjobb itt is a megelőzés ezért tartsuk mindig rendben a kertünket! Szüntessük meg az elhanyagolt, nyirkos területeket, és ne hagyjuk a csigacsalogató pitypangokat elszaporodni! Távolítsuk el a lehullott leveleket, a lenyírt füvet pedig gereblyézzük össze, és tegyük a komposztba, a nagyméretű építési hulladék például kövek, deszkák ne maradjanak a veteményesben, mert alattuk a csigák átvészelik a nyári kánikulát is.