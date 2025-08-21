Ők lesznek a Mi Hazánk jelöltjei 2026-ban vármegyénkben

Bemutatta egyéni képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk. A szervezet bejelentése szerint mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indítanak a 2026-os országgyűlési választáson. A párt honlapját feltörték a bejelentést követően, amely csütörtökön reggel vált újra elérhetővé. Heves vármegyében az 1-es választókerületben dr. Pápai Ákos indul a párt színeiben. Az 54 éves ügyvéd 2022-ben is indult a választókerületben, akkor a szavazatok 6,93 százalékát szerezte meg. 2019 és 2024 között az egri közgyűlés tagja volt, a párt idén tavasszal alkotmánybírónak jelölte, de az országgyűlési többség nem támogatta.

Pápai Ákos is indul a Mi Hazánk jelöltjeként az országgyűlési választáson

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A párt holnapján elérhető ismertető szerint elsődleges cél számára, hogy minél többen maradjanak szülőföldjükön, megtartva szokásaikat, ragaszkodva gyökereikhez. Politikai célja, hogy a lehető legtöbbet tegyen az ellen, hogy az emberek tudatát a multinacionális cégek uralják. Megítélése szerint az azonnaliság korát éljük és ezt kell leküzdeni, hogy hosszabb távon a természeti környezet, az emberek, a kulturális örökségünk, és maga a nemzet megmeneküljön a globalizáció fojtogató szorításából.

Ők lesznek a Mi Hazánk jelöltjei Gyöngyösön és Hatvanban

A párt jelöltje a Gyöngyös központú 2-es választókerületben Polyák Katalin lesz. A 27 éves jelölt, mozgókép és animáció szakos, később televíziós műsorkészítő szakon végzett. 2022-től Heves vármegye 2. választókerületének kampányfőnöke, majd szervezője, 2024-ben bekerült a Heves vármegyei közgyűlésbe. Égető problémának tartja a romló agrárgazdaságot, a silány és járhatatlan utakat, továbbá a környezetszennyező gyárakat. Fontosnak tartja továbbá a kistelepülések és helyi turizmus támogatását, a közbiztonság megerősítését és a kábítószer-használat visszaszorítását.

A Hatvani központú 3-as választókerületben a hatvani Gregus Renáta lesz a párt jelöltje. A 45 éves jelölt szociálpedagógia, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomát szerzett, 2024-ig szociális területen, azóta kisgyermeknevelőként dolgozik. A Mi Hazánk Mozgalomhoz 2024-ben csatlakozott, jelenleg Heves vármegye elnöke. Kiemelten fontosnak tartja a szociális szférában dolgozók jobb megbecsülését,el kívánja érni, hogy bármilyen hátránnyal született vagy tartósan beteg gyermek részesüljön megfelelő szintű, személyre szabott oktatásban, illetve azt, hogy ezen gyermekek szülei számára munkahelyek jöjjenek létre. A választókerületében bővítené a sajátos nevelési igényű gyermekek számára oktatási és fejlesztési lehetőségeket. Foglalkozna a közbiztonság, az utak, a korrupció helyzetével, az agráriumból élőkkel.