Döbbenetes számok láttak napvilágot: a Tisza vizében hemzsegnek ezek a veszélyes apróságok

A Tokaj alatt, Tiszaladánynál gyűjtött mintában több, mint 150 darab, 5 milliméternél kisebb, döntően a csomagolóanyagokból származó mikroműanyag-részecskét találtak 1000 liter vízmintában az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. szakemberei. A független laboratórium a PET Kupát támogató friss vizsgálata azt mutatja: a korábbi mérésekhez képest nőtt a mikroplasztikok koncentrációja. 2025-ben egy nemzetközi projekt keretében a Tisza több pontján is történik ehhez hasonló vizsgálat.

A vízmintavételre a Tiszai PET Kupán a PETII hulladékgyűjtőhajó anyahajó fedélzetéről került sor. Mikroműanyagokat ezúttal is találtak Fotó: PET Kupa

A mikroműanyagok jelenléte ma már világszerte bizonyított minden környezeti elemben, az utóbbi években több megbetegedéssel is kapcsolatba hozták ezeket a részecskéket, igaz, hogy az ökoszisztémára és a humán egészségre gyakorolt pontos hatásuk még nem ismert. A környezetanalitikai vizsgálatok széles körével foglalkozó Eurofins Environment Testing Hungary Kft. az elmúlt években több alkalommal is mérésekkel állt a PET Kupa civil kezdeményezés mellé, hogy a laboratórium szakemberei a hulladék-eltávolításon túl a tudatformálási tevékenységbe is bekapcsolódjanak és a különböző környezeti terhelésekre, az azok által okozott kihívásokra is felhívják a figyelmet. A vízmintavételre a Tiszai PET Kupán a PETII hulladékgyűjtőhajó anyahajó fedélzetéről került sor.