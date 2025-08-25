56 perce
Döbbenetes számok láttak napvilágot: a Tisza vizében hemzsegnek ezek a veszélyes apróságok
A Tiszán, Tokaj alatt, Tiszaladánynál gyűjtött vízmintában több mint 150 mikroműanyag-részecskét azonosítottak. A friss vizsgálat szerint a mikroműanyag koncentrációja nőtt a korábbi mérésekhez képest, ami ismét rávilágít a folyó szennyezettségére és a további vizsgálatok fontosságára.
A Tokaj alatt, Tiszaladánynál gyűjtött mintában több, mint 150 darab, 5 milliméternél kisebb, döntően a csomagolóanyagokból származó mikroműanyag-részecskét találtak 1000 liter vízmintában az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. szakemberei. A független laboratórium a PET Kupát támogató friss vizsgálata azt mutatja: a korábbi mérésekhez képest nőtt a mikroplasztikok koncentrációja. 2025-ben egy nemzetközi projekt keretében a Tisza több pontján is történik ehhez hasonló vizsgálat.
A mikroműanyagok jelenléte ma már világszerte bizonyított minden környezeti elemben, az utóbbi években több megbetegedéssel is kapcsolatba hozták ezeket a részecskéket, igaz, hogy az ökoszisztémára és a humán egészségre gyakorolt pontos hatásuk még nem ismert. A környezetanalitikai vizsgálatok széles körével foglalkozó Eurofins Environment Testing Hungary Kft. az elmúlt években több alkalommal is mérésekkel állt a PET Kupa civil kezdeményezés mellé, hogy a laboratórium szakemberei a hulladék-eltávolításon túl a tudatformálási tevékenységbe is bekapcsolódjanak és a különböző környezeti terhelésekre, az azok által okozott kihívásokra is felhívják a figyelmet. A vízmintavételre a Tiszai PET Kupán a PETII hulladékgyűjtőhajó anyahajó fedélzetéről került sor.
A laboratóriumi szakemberek a helyszínen, vízfelszín közelében a folyó teljes keresztszelvényén áthaladva gyűjtöttek 1000 liter mintát 50 mikrométeres szemcseméretig (ami körülbelül egy emberi hajszál keresztmetszetének a mérete). A vízmintákat a laboratóriumban többlépcsős mintaelőkészítésnek vetették alá, majd értékelték a mintában található mikroműanyag részecskék darabszámát, anyagtípusát és méretét.
Összesen 156 részecskét lehetett azonosítani mikroműanyagként, ezek 80 százaléka polietilén, 9 százaléka polipropilén és 6 százaléka PET (polietilén-tereftalát) anyagú volt.
A főleg csomagolóanyagokhoz használt anyagtípusokon túl megjelentek a háztartási, illetve építőipari termékek is, mint a PVC (polivinil-klorid) és polisztirol (hungarocell), de az egyes ruhák alapanyagául szolgáló poliamid is. A részecskék jellemzően 50‑500 mikrométer közötti méretűek voltak, a korábbi eredményekhez hasonlóan megfigyelhető, hogy a részecskeméret csökkenésével a kimutatott mikroműanyag‑darbaszám nő.
Az eredmények a korábbi hazai mérésekhez képest némiképp nagyobb koncentrációt mutatnak, de fontos megjegyezni, hogy a mikroműanyag részecskék változatossága, a környezetben való eloszlásuk heterogenitása miatt nem lehet egzakt darabszámokat összehasonlítani, hanem nagyságrendeket kell figyelni – mondta dr. Bordós Gábor, az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. mikroműanyag vizsgáló laboratóriumának vezetője.
Ez a heterogenitás térben és időben is jelentkezhet, így fontos a vizsgálatokat több alkalommal elvégezni. Az eligazodásban segíthetnek a közeljövőben rendelkezésre álló adatok is, hiszen az idei év során több alkalommal a Dunán és Tiszán, a Duna Interreg AqaticPlastic projekt keretében végeztek méréseket a szakemberek az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából.
