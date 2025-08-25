augusztus 25., hétfő

„Mindentől félek, de már most imádom” – elkezdődött az EKKE gólyatábora

Címkék#Hallgatói Önkormányzat#gólyatábor#EKKE

Hétfő reggel izgatott gólyák lepték el a tiszafüredi Horgász és Családi Campinget, ahol három napon át ismerkedhetnek leendő szaktársaikkal, az egyetemi élettel és az Eszterházy-érzéssel.

Heol.hu

Hétfő reggel izgatott fiatalok lepték el a tiszafüredi Horgász és Családi Camping területét, ahol kezdetét vette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem háromnapos gólyatábora. A felsőbbéves hallgatók már kora reggel lelkesen várták az érkező gólyákat, hogy vezetésükkel először megtapasztalhassák az Eszterházy-érzést.

Forrás: EKKE EHÖK / Facebook

A tábor nem csupán a nyár utolsó nagy bulija, hanem igazi közösségépítő élmény is. Célja, hogy az elsőéves hallgatók már az őszi szemeszter kezdete előtt barátokra leljenek, szaktársaikkal és évfolyamtársaikkal megismerkedjenek, és megkapják azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyekkel gördülékenyebbé válik a beilleszkedés az egyetemi közegbe.

Rögtön az első napon elkezdődött a színek háborúja, ami a gólyatábori csapatok nagy versenye. Két felsőbbéves rókaszülő vezetésével vesznek részt a több feladatból álló versenyen.

Az EKKE Gólyatábor programjai sokat segítenek a hallgatóknak, hogy ne vesszenek el az egyetemi életben

  • Hasznos információs blokkok, ahol a Neptun rendszer használatát, a tantárgyfelvétel menetét és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat ismerhetik meg a gólyák.
  • Sport- és szabadidős programok, amelyek aktív kikapcsolódást nyújtanak, legyen szó reggeli tornáról, játékos vetélkedőkről vagy a hagyományos gólyatáncról.
  • Közösségi élmények, melyek lehetőséget adnak a kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésre és arra, hogy a résztvevők már az első egyetemi napokon ismerős arcokkal találkozzanak a campuson.

A tábor bejáratánál több elsőéves hallgatót megkérdeztek, hogy érzik magukat, volt, aki egyenesen azt mondta, hogy egyenlőre még mindentől fél.

Az egyetemi évek örökre szóló barátságokat és meghatározó élményeket és tapasztalatokat adhatnak egy fiatalnak, de belátjuk, ijesztő is tud lenni. Összeszedtünk egy gólyáknak kötelező gyorstalpalót, olyan tippekkel, amik megmenthetnek az első félévben.

 

 

 

