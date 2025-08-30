23 perce
Különleges elismerésben részesült a Parádfürdői Kórház orvosigazgatója
Dr. Rabóczki Anita több mint harminc éve dolgozik a Parádfürdői Kórházban, ahol szakmai tudásával és elhivatottságával jelentősen hozzájárult az intézmény fejlődéséhez. Miniszteri Elismerésben részesült kiemelkedő orvosi és vezetői munkássága elismeréseként.
Dr. Rabóczki Anita, a Parádfürdői Kórház orvosigazgatója Miniszteri Elismerésben részesült több mint három évtizedes, magas színvonalú orvosi és vezetői munkássága nagyrabecsüléseként. Kiemelkedő szerepet vállalt a hazai egészségügy fejlesztésében, különösen a mozgásszervi rehabilitáció, a balneoterápia és a fizioterápia területén. Példaértékű szakmai, tudományos és szervezeti tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult ezeknek a szakterületeknek a fejlődéséhez. A díjat Dr. Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója ünnepélyes keretek között adta át - olvasható a Parádfürdői Kórház bejegyzésében.
Méltán részesült Miniszteri Elismerésben
Dr. Rabóczki Anita 1999 óta dolgozik a Parádfürdői Állami Kórházban, ahol szakmai felkészültségével, emberi elhivatottságával és innovatív szemléletével meghatározó szerepet játszott az intézmény folyamatos fejlődésében. 2006 és 2025 májusa között főigazgatóként irányította a kórházat, meghatározva annak hosszú távú szakmai arculatát. Jelenleg orvosigazgatóként tevékenykedik, változatlanul aktív szereplője az intézmény stratégiai és szakmai vezetésének. Vezetése alatt a kórház országos szinten is elismert szakmai műhellyé vált a mozgásszervi rehabilitáció és balneoterápia területén- írják a Parádfürdői Kórház Facebook bejegyzésében.
Szaktudása – amelyet reumatológiai, fizioterápiás, mozgásszervi rehabilitációs és manuálterápiás képesítések támasztanak alá – lehetővé tette, hogy a gyógyítást komplex, multidiszciplináris szemlélettel közelítse meg, elősegítve ezzel a hazai rehabilitációs orvoslás fejlődését. Tudományos munkája is jelentős: aktívan részt vett a balneológiai és fizioterápiás kezelések hazai protokolljainak kialakításában, és kiemelkedő szerepet vállalt a gasztroenterológiai és nőgyógyászati rehabilitációban alkalmazott fizioterápiás irányelvek kidolgozásában. Eredményei számos hazai szakmai folyóiratban jelentek meg, hozzájárulva a szakterület egységes és magas színvonalú ellátásához - részletezik.
Dr. Rabóczki Anita elkötelezett a tudományos fejlődés, a betegközpontú ellátás és az egészségügyi vezetés minősége iránt. Szakmai és társadalmi tevékenysége, valamint szerepvállalása több rangos szakmai szervezet munkájában is alátámasztja kivételes hivatástudatát és közösségi felelősségvállalását. Életpályáját a szakmai kiválóság, a vezetői rátermettség, a tudományos megalapozottság és a betegek iránti mély elkötelezettség jellemzi - fogalmaznak.
