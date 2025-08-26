37 perce
Tragikus hirtelenséggel elhunyt az egri egyetem egykori tanára
Tragikus hirtelenséggel elhunyt az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézetének egykori tanára. Mizser Attila mindössze 50 éves volt.
2025. augusztus 25-én, hétfőn váratlanul meghalt Mizser Attila, a szlovákiai magyar irodalom jelentős alakja, adta hírül az Új Szó. A költő, prózaíró, irodalomtudós, szerkesztő és tanár mindössze 50 éves volt. Mizser Attila 1975. január 26-án született Losoncon, Füleken nőtt fel.
A Miskolci Egyetem elvégzése után 2012-ben szerzett doktori fokozatot ugyanezen az egyetemen. Költő, prózaíró, irodalomtörténész, szerkesztő. 2005-2007 között a József Attila Kör JAK–Füzetek sorozatszerkesztője Kabai Lóránttal. 2008-tól 2016-ig a salgótarjáni Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat főszerkesztője, 2016-tól 2024-ig a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője, 2017-től 2025-ig az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára volt.
Első verseskötete, a Hab nélkül 2000-ben jelent meg az AB-ART kiadásában, ezt követte 2003-ban a Szakmai gyakorlat külföldön, illetve a Köz 2008-ban, mindkettő a Kalligram Kiadó gondozásában. Szöktetés egy zsúfolt területre (Kalligram) címmel 2005-ben regényt adott ki, amely Monica Savoia fordításában olaszul is megjelent Fuga verso un’ arrea affollata (Istituto Balassi, 2008) címmel. Esszékötetei az Ami marad (Nap, 2007) és a Lapos vidék (Nap, 2012), monográfiája az Apokalipszis poszt. Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában (Media Nova M, 2014), amely 2021-ben Galina Sándorová fordításában szlovák nyelven is napvilágot látott Apokalyptická tradícia v maďarskej literatúre címmel a Madách Egyesület gondozásában.
Mizser Attila irodalmi díjait, elismeréseit szinte lehetetlen felsorolni. 1996-ban Márai Sándor-ösztöndíjban, 2001-ben Madách Imre-nívódíjban, 2004-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjban részesült. 2005-ben Székely János-ösztöndíjas, 2005-ben és 2006-ban Miskolc város ösztöndíjasa. 2007-ben A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Szakmai Kollégiumának ösztöndíjasa. 2008-ban Gion Nándor ösztöndíjban, 2009-ben Madách-Posonium Különdíjban részesült, 2012-ben A Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjasa – írja róla Németh Zoltán a Bázison.