Hétvégi karbantartás zavarhatja meg az utazásodat – jobb, ha előre tervezel

A K&H tájékoztatása szerint karbantartás miatt augusztus 30-án, szombaton 23:00-tól 31-én, vasárnap délig a K&H applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő, a közlekedési mobiljegy nem lesz elérhető - olvasható a MÁVINFORM bejegyzésében.

A közlekedés során nem lesz elérhető a mobiljegy a K&H applikációban

Forrás: Volánbusz/Wikipedia

A MÁV és MÁV+ applikációkban, a jegy.mav.hu oldalon, a vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés elérhető marad - tájékoztat a MÁVINFORM.

Heves vármegyében 2025. szeptember 1-jétől, hétfőtől menetrendváltozás lép életbe a buszközlekedésben.