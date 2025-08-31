augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

2 órája

Hétvégi karbantartás zavarhatja meg az utazásodat – jobb, ha előre tervezel

Címkék#K&H Bank#mobiljegy#közlekedés

Vasárnap délig karbantartást végeznek a K&H-nál. Addig nem lesz elérhető a mobiljegy a K&H applikációban.

Heol.hu

A K&H tájékoztatása szerint karbantartás miatt augusztus 30-án, szombaton 23:00-tól 31-én, vasárnap délig a K&H applikációban átmeneti kiesések fordulhatnak elő, a közlekedési mobiljegy nem lesz elérhető - olvasható a MÁVINFORM bejegyzésében.

A közlekedés során nem lesz elérhető a mobiljegy a K&H applikációban.
A közlekedés során nem lesz elérhető a mobiljegy a K&H applikációban
Forrás: Volánbusz/Wikipedia

A MÁV és MÁV+ applikációkban, a jegy.mav.hu oldalon, a vonatokon, a jegykiadó automatáknál és a pénztáraknál a bankkártyás fizetés elérhető marad - tájékoztat a MÁVINFORM.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Heves vármegyében 2025. szeptember 1-jétől, hétfőtől menetrendváltozás lép életbe a buszközlekedésben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu