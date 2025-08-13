Országosan egyedülálló dolog történt a Bükkben, míg te aludtál

Jelentős hőingás a fennsíkon, fagyos és nyári-nap kombó a Mohos-töbörben, így összegezhető a kedd a Bükkben. A Mohos-töbör klímájával foglalkozó intézet azt írja közösségi oldalán, hogy a 26,2 Celsius fokos maximumot mínusz 4,2 Celsius fokos minimum követte és a délután 4-kor regisztrált legmagasabb hőmérséklethez képest bő 5 órával már fagypont alatt volt a felszín felett két méterrel rögzített léghőmérséklet.

Mohos-töbör: kánikulából fagy alá öt óra alatt

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

A mínusz 4,2 Celsius fokos minimum komoly nyári fagynak számít. Mint írják, az elmúlt éjszaka mikroklímaeseményének köszönhetően a 32-ik fagyos napon vagyunk túl az idei nyáron. A hőingás 30,4 Celsius fok, de ez a későbbiekben még magasabb is lehet. Hozzátette, a Kerékgyártó Róbert és kutatótársai által monitorozott Vörösmeteor-töbörben mínusz 2,2 Celsius fok volt a napi legalacsonyabb hőmérséklet.

Legutóbb pár napja írtunk arról, hogy a Mohos-töbörben a hőmérséklet mínusz 5,4 Celsius fokig süllyedt. A Bükk-fennsík már az őszre készül, hosszabbodnak az éjszakák és a potenciális nettó kisugárzási periódusok időtartama is növekszik.