1 órája
Országosan egyedülálló dolog történt a Bükkben, míg te aludtál
Jelentős hőingás tarkította a keddi napot a Bükk-fennsíkon, ahol a nyári meleg és a fagyos hajnal egyaránt jelen volt. A Mohos-töbörben délután még 26,2 Celsius fokot mértek, alig öt órával később viszont már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.
Jelentős hőingás a fennsíkon, fagyos és nyári-nap kombó a Mohos-töbörben, így összegezhető a kedd a Bükkben. A Mohos-töbör klímájával foglalkozó intézet azt írja közösségi oldalán, hogy a 26,2 Celsius fokos maximumot mínusz 4,2 Celsius fokos minimum követte és a délután 4-kor regisztrált legmagasabb hőmérséklethez képest bő 5 órával már fagypont alatt volt a felszín felett két méterrel rögzített léghőmérséklet.
A mínusz 4,2 Celsius fokos minimum komoly nyári fagynak számít. Mint írják, az elmúlt éjszaka mikroklímaeseményének köszönhetően a 32-ik fagyos napon vagyunk túl az idei nyáron. A hőingás 30,4 Celsius fok, de ez a későbbiekben még magasabb is lehet. Hozzátette, a Kerékgyártó Róbert és kutatótársai által monitorozott Vörösmeteor-töbörben mínusz 2,2 Celsius fok volt a napi legalacsonyabb hőmérséklet.
Legutóbb pár napja írtunk arról, hogy a Mohos-töbörben a hőmérséklet mínusz 5,4 Celsius fokig süllyedt. A Bükk-fennsík már az őszre készül, hosszabbodnak az éjszakák és a potenciális nettó kisugárzási periódusok időtartama is növekszik.
Ahol a nyár is kabátban jár - nézd, mi történt a Bükkben!
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezártákLezárták az átjárót, de kinek lehet igaza?