augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mohos-töbör

2 órája

-7,9 °C augusztusban? Ez nem a sarkvidék, hanem a Bükk!

Címkék#mikroklíma#Mohos-töbör#minusz

Miközben az ország nagy részén hőség tombol, a Mohos-töbörben úgy tűnik, más évszak jár. A hétfői éjszaka egy évtizedes kérdésre adott választ, köszönhetően a Mohos-töbörnek.

Heol.hu

Hétfőn számoltunk be arról, hogy rendkívüli hideget mértek a Mohos-töbörben. Mostanra egy régi kérdésre is választ kaptunk: előfordulhat-e nyáron, a szokásos felszín feletti mérési magasságban mínusz 10 Celsius-fok alatti léghőmérséklet a Bükk-fennsík töbreiben? A hétfő éjszakai rendkívüli mikroklímaesemény alapján immár biztosan kijelenthető, hogy igen. A Mohos-töbör időjárását monitorozó intézet közösségi oldalán kedden újabb adatokat osztott meg.

A Mohos-töbörben ismét dermesztő hideg volt
A Mohos-töbörben ismét dermesztő hideg volt
Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet 34 p.  ·

A tegnapihoz hasonló légköri viszonyok ismét rendkívül alacsony hőmérsékletet eredményeztek a Zsidó-rét mikroklímarendszerének nagy részén, beleértve a Mohos-töbröt is - írja Dobos András, kutatásvezető.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendszer leghidegebb pontja ezúttal is a Mohos-töbör mérőállomásánál alakult ki. A felszín felett 2 méterrel elhelyezett szenzor -7,9 °C-ot rögzített a töbör alján. Az inverziós réteg kialakulása gyakorlatilag zavartalanul ment végbe, egy rövid ideig tartó enyhe légmozgástól eltekintve. Ezzel a mérés újabb különleges adatot szolgáltatott: a Mohos-töbör meteorológiai állomása ezzel már a negyvenedik fagyos napot jegyezte fel az idei nyári szezonban – ami meglehetősen szokatlan és figyelemre méltó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu