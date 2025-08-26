2 órája
-7,9 °C augusztusban? Ez nem a sarkvidék, hanem a Bükk!
Miközben az ország nagy részén hőség tombol, a Mohos-töbörben úgy tűnik, más évszak jár. A hétfői éjszaka egy évtizedes kérdésre adott választ, köszönhetően a Mohos-töbörnek.
Hétfőn számoltunk be arról, hogy rendkívüli hideget mértek a Mohos-töbörben. Mostanra egy régi kérdésre is választ kaptunk: előfordulhat-e nyáron, a szokásos felszín feletti mérési magasságban mínusz 10 Celsius-fok alatti léghőmérséklet a Bükk-fennsík töbreiben? A hétfő éjszakai rendkívüli mikroklímaesemény alapján immár biztosan kijelenthető, hogy igen. A Mohos-töbör időjárását monitorozó intézet közösségi oldalán kedden újabb adatokat osztott meg.
A tegnapihoz hasonló légköri viszonyok ismét rendkívül alacsony hőmérsékletet eredményeztek a Zsidó-rét mikroklímarendszerének nagy részén, beleértve a Mohos-töbröt is - írja Dobos András, kutatásvezető.
A rendszer leghidegebb pontja ezúttal is a Mohos-töbör mérőállomásánál alakult ki. A felszín felett 2 méterrel elhelyezett szenzor -7,9 °C-ot rögzített a töbör alján. Az inverziós réteg kialakulása gyakorlatilag zavartalanul ment végbe, egy rövid ideig tartó enyhe légmozgástól eltekintve. Ezzel a mérés újabb különleges adatot szolgáltatott: a Mohos-töbör meteorológiai állomása ezzel már a negyvenedik fagyos napot jegyezte fel az idei nyári szezonban – ami meglehetősen szokatlan és figyelemre méltó.
