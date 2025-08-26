-7,9 °C augusztusban? Ez nem a sarkvidék, hanem a Bükk!

Hétfőn számoltunk be arról, hogy rendkívüli hideget mértek a Mohos-töbörben. Mostanra egy régi kérdésre is választ kaptunk: előfordulhat-e nyáron, a szokásos felszín feletti mérési magasságban mínusz 10 Celsius-fok alatti léghőmérséklet a Bükk-fennsík töbreiben? A hétfő éjszakai rendkívüli mikroklímaesemény alapján immár biztosan kijelenthető, hogy igen. A Mohos-töbör időjárását monitorozó intézet közösségi oldalán kedden újabb adatokat osztott meg.

A Mohos-töbörben ismét dermesztő hideg volt

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet 34 p. ·

A tegnapihoz hasonló légköri viszonyok ismét rendkívül alacsony hőmérsékletet eredményeztek a Zsidó-rét mikroklímarendszerének nagy részén, beleértve a Mohos-töbröt is - írja Dobos András, kutatásvezető.

