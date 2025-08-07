1 órája
A kukásautók mostantól csendesebben járják Gyöngyöst és a térségét
Gyöngyösön bemutatták a városba és a térségébe érkezett 10 új hulladékgyűjtő járművet. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. idén 100 kukásautót cserél le a gépparkjában, de 1000 darab a hosszú távú cél.
Csütörtökön mutatták be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fejlesztési projektjének részeként Gyöngyösre érkezett 10 új kukásautót az NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft. telephelyén. Az új, korszerű járművek a hazai hulladékszállítási flotta megújításának részét képezik, hallhattuk a gépek bemutatásakor.
Sebestyén Péter, MOHU Miskolc ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Gyöngyös és térsége, valamint a MOHU miskolci társasága is mérföldkőhöz érkezett – augusztustól kezdve 10 új kukásautó látja el a térség közszolgáltatását, leváltva ezzel egy átlagosan több mint 15 éves gépjárműparkot.
– Ezek a járművek, reményeink szerint, még hatékonyabban tudják kiszolgálni az ügyfeleinket és a lakosságot. A munkakörülmények és a munkabiztonság is lényegesen javulnak a dolgozóink részére. Ilyen mértékű fejlesztés a térségben, illetve a mindenkori hulladékgazdálkodó szolgáltató cég életében tudomásom szerint még nem volt. Ez nem jöhetett volna létre a MOHU Zrt. támogatása és a jövőbe mutató gondolkodása nélkül. Bízom benne, hogy a térség és a lakosság megelégedését váltja ki ez a fejlesztés – mondta Sebestyén Péter.
A MOHU Zrt. Gyöngyösre érkezett új kukásautói korszerűek, segítik a rajtuk dolgozók munkáját
Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere kiemelte, hogy 10 most Gyöngyösre került jármű egy közel 1 milliárd forintos beruházás egy része.
– Egy olyan fejlesztés, ami segíti Gyöngyös köztisztaságának, rendezettségének biztosítását. Ez egy jövőbe mutató beruházás is, hiszen ezeknek a gépjárműveknek a károsanyag-kibocsátása sokkal alacsonyabb a korábbiakénál. Ezzel a környezetvédelem terén is igen komoly lépést teszünk. Gyöngyös város vezetése minden olyan beruházásnak, fejlesztésnek örül, és támogatja azt, amely a rendezettség irányába mutat. Fontos, hogy a városlakók, nap mint nap járva a város közterületeit, érezzék azt, hogy tisztább a környezetük, mert ez örömmel tölti el a mindennapjaikat. Ezek a gépek nemcsak korszerűek, de segítik a rajtuk dolgozók munkáját is. Látható, hogy a cég a dolgozók munkakörülményeinek javítására is nagy figyelmet fordít, ami dicséretes és követendő küldetés. Köszönöm a MOHU Zrt. vezetésének ezt a beruházást – fogalmazott Szókovács Péter.
Változott a hulladékgazdálkodás rendje Gyöngyösön is
A hulladékgazdálkodási cég 1000 jármű újra cserélését tervezi országosan
Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója kiemelte, jó nap az, amikor olyan emberek találkoznak, akiknek közös a célja.
– Az a közös célunk, hogy biztosítsuk egy városnak, egy régiónak, adott esetben egy országnak a tisztaságát. Azt a szemetet, amit a lakosság most már szelektíven, egyre inkább elkülönített hulladékként a kukába dob, azt valamilyen módon, másodlagos alapanyagként visszajuttassuk a termékek körforgásába. Ezek az új kukásautók egy hatalmas beruházás részei. Összesen mintegy 1000 autó lecserélését tervezzük, 100 darab az, ami idén kerül átadásra, ezekből 10 Gyöngyösön – ismertette az operatív igazgató.
– Ezek az új járművek egyrészt hatékonyak. Sokkal kevesebb ráfordítással és költséggel működnek a régebbieknél. Másrészt biztonságosak. A kollégáknak, akik nap mint nap dolgoznak rajtuk, olyan biztonságtechnikai megoldások, radarok, szenzorok segítik a munkájukat, amelyekkel megelőzhetők a balesetek, amelyek a múltban itt-ott előfordultak. S nem utolsó sorban környezetbarát járművekről van szó. A zajszintjük, az üzemanyag-fogyasztásuk is alacsonyabb, s utóbbi okán a károsanyag-kibocsátásuk is lényegesen kedvezőbb az eddigieknél. Nem állunk itt meg, a járműpark cseréje egy folyamat, amelynek még az elején tartunk – összegezte Runtág Tivadar.
Új kukásautók GyöngyösönFotók: Albert Péter
