A tisztaságért fejlesztenek

1 órája

A kukásautók mostantól csendesebben járják Gyöngyöst és a térségét

Címkék#kukásautó#hulladékudvar#Mohu#Szókovács Péter

Gyöngyösön bemutatták a városba és a térségébe érkezett 10 új hulladékgyűjtő járművet. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. idén 100 kukásautót cserél le a gépparkjában, de 1000 darab a hosszú távú cél.

Szabó István

Csütörtökön mutatták be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fejlesztési projektjének részeként Gyöngyösre érkezett 10 új kukásautót az NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft. telephelyén. Az új, korszerű járművek a hazai hulladékszállítási flotta megújításának részét képezik, hallhattuk a gépek bemutatásakor. 

A MOHU Zrt. új kukásautói Gyöngyösön
A MOHU Zrt. új kukásautói Gyöngyösön
Forrás: Albert Péter / Heol.hu

Sebestyén Péter, MOHU Miskolc ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Gyöngyös és térsége, valamint a MOHU miskolci társasága is mérföldkőhöz érkezett – augusztustól kezdve 10 új kukásautó látja el a térség közszolgáltatását, leváltva ezzel egy átlagosan több mint 15 éves gépjárműparkot.

– Ezek a járművek, reményeink szerint, még hatékonyabban tudják kiszolgálni az ügyfeleinket és a lakosságot. A munkakörülmények és a munkabiztonság is lényegesen javulnak a dolgozóink részére. Ilyen mértékű fejlesztés a térségben, illetve a mindenkori hulladékgazdálkodó szolgáltató cég életében tudomásom szerint még nem volt. Ez nem jöhetett volna létre a MOHU Zrt. támogatása és a jövőbe mutató gondolkodása nélkül. Bízom benne, hogy a térség és a lakosság megelégedését váltja ki ez a fejlesztés – mondta Sebestyén Péter.

A MOHU Zrt. Gyöngyösre érkezett új kukásautói korszerűek, segítik a rajtuk dolgozók munkáját

Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere kiemelte, hogy 10 most Gyöngyösre került jármű egy közel 1 milliárd forintos beruházás egy része.

– Egy olyan fejlesztés, ami segíti Gyöngyös köztisztaságának, rendezettségének biztosítását. Ez egy jövőbe mutató beruházás is, hiszen ezeknek a gépjárműveknek a károsanyag-kibocsátása sokkal alacsonyabb a korábbiakénál. Ezzel a környezetvédelem terén is igen komoly lépést teszünk. Gyöngyös város vezetése minden olyan beruházásnak, fejlesztésnek örül, és támogatja azt, amely a rendezettség irányába mutat. Fontos, hogy a városlakók, nap mint nap járva a város közterületeit, érezzék azt, hogy tisztább a környezetük, mert ez örömmel tölti el a mindennapjaikat. Ezek a gépek nemcsak korszerűek, de segítik a rajtuk dolgozók munkáját is. Látható, hogy a cég a dolgozók munkakörülményeinek javítására is nagy figyelmet fordít, ami dicséretes és követendő küldetés. Köszönöm a MOHU Zrt. vezetésének ezt a beruházást – fogalmazott Szókovács Péter.

A hulladékgazdálkodási cég 1000 jármű újra cserélését tervezi országosan

Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója kiemelte, jó nap az, amikor olyan emberek találkoznak, akiknek közös a célja.

– Az a közös célunk, hogy biztosítsuk egy városnak, egy régiónak, adott esetben egy országnak a tisztaságát. Azt a szemetet, amit a lakosság most már szelektíven, egyre inkább elkülönített hulladékként a kukába dob, azt valamilyen módon, másodlagos alapanyagként visszajuttassuk a termékek körforgásába. Ezek az új kukásautók egy hatalmas beruházás részei. Összesen mintegy 1000 autó lecserélését tervezzük, 100 darab az, ami idén kerül átadásra, ezekből 10 Gyöngyösön – ismertette az operatív igazgató.

Szókovács Péter (balról), Runtág Tivadar és Sebestyén Péter mutatták be az új járműveket
Szókovács Péter (balról), Runtág Tivadar és Sebestyén Péter mutatták be az új járműveket
Forrás: Albert Péter / Heol.hu

– Ezek az új járművek egyrészt hatékonyak. Sokkal kevesebb ráfordítással és költséggel működnek a régebbieknél. Másrészt biztonságosak. A kollégáknak, akik nap mint nap dolgoznak rajtuk, olyan biztonságtechnikai megoldások, radarok, szenzorok segítik a munkájukat, amelyekkel megelőzhetők a balesetek, amelyek a múltban itt-ott előfordultak. S nem utolsó sorban környezetbarát járművekről van szó. A zajszintjük, az üzemanyag-fogyasztásuk is alacsonyabb, s utóbbi okán a károsanyag-kibocsátásuk is lényegesen kedvezőbb az eddigieknél. Nem állunk itt meg, a járműpark cseréje egy folyamat, amelynek még az elején tartunk – összegezte Runtág Tivadar. 

Új kukásautók Gyöngyösön

Fotók: Albert Péter

 

