A kukásautók mostantól csendesebben járják Gyöngyöst és a térségét + fotók

Csütörtökön mutatták be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fejlesztési projektjének részeként Gyöngyösre érkezett 10 új kukásautót az NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft. telephelyén. Az új, korszerű járművek a hazai hulladékszállítási flotta megújításának részét képezik, hallhattuk a gépek bemutatásakor.

A MOHU Zrt. új kukásautói Gyöngyösön

Forrás: Albert Péter / Heol.hu

Sebestyén Péter, MOHU Miskolc ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Gyöngyös és térsége, valamint a MOHU miskolci társasága is mérföldkőhöz érkezett – augusztustól kezdve 10 új kukásautó látja el a térség közszolgáltatását, leváltva ezzel egy átlagosan több mint 15 éves gépjárműparkot.

– Ezek a járművek, reményeink szerint, még hatékonyabban tudják kiszolgálni az ügyfeleinket és a lakosságot. A munkakörülmények és a munkabiztonság is lényegesen javulnak a dolgozóink részére. Ilyen mértékű fejlesztés a térségben, illetve a mindenkori hulladékgazdálkodó szolgáltató cég életében tudomásom szerint még nem volt. Ez nem jöhetett volna létre a MOHU Zrt. támogatása és a jövőbe mutató gondolkodása nélkül. Bízom benne, hogy a térség és a lakosság megelégedését váltja ki ez a fejlesztés – mondta Sebestyén Péter.