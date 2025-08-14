1 órája
Mindenkit érintő változások lépnek életbe a szemétszállításban szeptembertől – erre kell készülni
Jelentős átalakulás előtt áll Magyarország hulladékgazdálkodási rendszere. A MOHU már jelezte a változást, a részleteket azonban csak szeptemberben ismertetik.
Ősszel jelentős változások jönnek a magyar hulladékgazdálkodásban, amelyek a szemétszállítást is érintik. A MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új irányelveket készül bevezetni, amelyek célja a rendszer átláthatóságának, egységességének és hatékonyságának növelése. Ehhez azonban több ponton módosítani kell a jelenlegi szabályokat. A hitelforum.hu információi szerint a változtatások nem egyszerre, hanem fokozatosan, lépcsőzetesen lépnek életbe.
Módosítások léphetnek életbe a MOHU-nál
A társaság közleménye szerint a MOHU új rendelkezéseit szeptembertől hozzák nyilvánosságra, ám azok csak októbertől lépnek hatályba. A változtatásokat nem egyszerre, hanem több lépcsőben, fokozatosan vezetik be.
Ez azt jelenti, hogy az ősz első heteiben már új információk látnak napvilágot, azonban a szabályok teljes, kötelező érvényű alkalmazása csak októbertől kezdődik.
Az átmeneti időszak alkalmat biztosít a lakosság, a vállalkozások és az intézmények számára, hogy felkészüljenek a változásokra, és időben igazodjanak az új előírásokhoz.
A MOHU megerősítette, hogy több ponton módosul a feltételrendszer
A MOHU megerősítette, hogy több ponton változtat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások feltételrendszerén, és a tájékoztatás szerint új elemek, szigorítások, valamint pontosítások is várhatók. Vagyis nem pusztán kisebb technikai korrekciókra, hanem a rendszer működését alapjaiban érintő változtatásokra kell számítani.
Újdonság a REpontokon, de akár még nagyobb változás is jöhet
Ezekre az újdonságokra számíthatunk
- Az egyik már ismert újdonság a frissített dokumentációban az úgynevezett mobil hulladékudvar bevezetése. Ez a szolgáltatás olyan helyszínekre vonatkozik, ahol előre meghirdetett napokon, időszakosan lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni. Különösen előnyös lehet ez a kisebb települések lakói számára, akik számára eddig nehezebben volt elérhető egy állandó hulladékudvar.
- A szabályzat emellett új korlátozásokat vezet be a hulladékleadás mennyiségére vonatkozóan, amelyek típustól és időszaktól függően lépnek életbe. Ezek célja a túlterhelés megelőzése és a szakszerű feldolgozás hatékonyabb biztosítása, ugyanakkor a lakosságnak is alkalmazkodnia kell hozzájuk, például előzetes tervezéssel.
A hivatalos információk szeptemberben kerülnek nyilvánosságra
A MOHU hivatalos közleménye szerint a részletes, minden változást tartalmazó szabályzat szeptember 1-jétől lesz elérhető a cég hivatalos honlapján. Ebben a dokumentumban találhatók majd az átdolgozott általános szerződési feltételek (ÁSZF), valamint a gyakorlati útmutatók is. Ez különösen fontos azok számára, akik rendszeresen használják a hulladékudvari szolgáltatásokat, vagy évente nagyobb mennyiségű zöldhulladékot, lomot vagy elektronikai hulladékot adnak le.
Közeledő változások a hulladékgazdálkodásban: mire érdemes figyelni?
A változások nem csupán jogi és technikai szinten érintik a rendszert, hanem a mindennapi életben is jól érezhetőek lesznek. Ezért azoknak, akik el szeretnék kerülni a kellemetlen meglepetéseket, már augusztusban ajánlott figyelemmel kísérniük a MOHU legfrissebb híreit és tájékoztatóit. Különösen fontos ez a helyi önkormányzatok, társasházak, közintézmények, valamint a rendszeres hulladékleadók számára, hogy pontosan ismerjék az új előírásokat. A környezetvédelem nemcsak a szabályalkotók feladata, hanem mindannyiunk közös felelőssége, és a mostani változásokkal egy átgondoltabb, hosszú távon fenntarthatóbb hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása felé haladunk.
Noszvaj példát mutat hulladékgazdálkodásban
Szabó Péter, Noszvaj polgármestere elmondta, hogy hozzá egyelőre nem jutott el hivatalos tájékoztatás a korlátozásokról. Hozzátette, a településen kiemelt figyelmet fordítanak a szelektív hulladékgyűjtésre és általában a hulladékgazdálkodásra.
Amikor megszűnt az üveghulladék elszállítása, kezdeményeztem, hogy legyen egy kisebb hulladéksziget egy 1100 literes üveggyűjtő konténerrel. Én jelzem, ha megtelik, és heti rendszerességgel el is viszik. Nálunk Noszvajon nem fordul elő, hogy az erdőben vagy közterületen szemét legyen, mert tudjuk kezelni a helyzetet. Síkfőkúton pedig egyedi megállapodásunk van a MOHU-val: ott zárt hulladéktároló dobozokat hoztunk létre, amelyeket csak a szerződéssel rendelkező lakosok tölthetnek meg
- nyilatkozta a polgármester.
