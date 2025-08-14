Mindenkit érintő változások lépnek életbe a szemétszállításban szeptembertől – erre kell készülni

Ősszel jelentős változások jönnek a magyar hulladékgazdálkodásban, amelyek a szemétszállítást is érintik. A MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új irányelveket készül bevezetni, amelyek célja a rendszer átláthatóságának, egységességének és hatékonyságának növelése. Ehhez azonban több ponton módosítani kell a jelenlegi szabályokat. A hitelforum.hu információi szerint a változtatások nem egyszerre, hanem fokozatosan, lépcsőzetesen lépnek életbe.

Fotó: Török János

Módosítások léphetnek életbe a MOHU-nál

A társaság közleménye szerint a MOHU új rendelkezéseit szeptembertől hozzák nyilvánosságra, ám azok csak októbertől lépnek hatályba. A változtatásokat nem egyszerre, hanem több lépcsőben, fokozatosan vezetik be.

Ez azt jelenti, hogy az ősz első heteiben már új információk látnak napvilágot, azonban a szabályok teljes, kötelező érvényű alkalmazása csak októbertől kezdődik.

Az átmeneti időszak alkalmat biztosít a lakosság, a vállalkozások és az intézmények számára, hogy felkészüljenek a változásokra, és időben igazodjanak az új előírásokhoz.