2 órája
Túl vad motoros húzta neki a Mátrában! Jött a ciki meglepetés, amikor kiszedték a rendőrök – fotókkal
Több sebből is vérzett a helyzet annál a motorosnál, akit augusztus 20-án igazoltattak Parádon. A kecskeméti motorosnak nem volt jogsija, és a járművel is voltak gondok. Kivonták a forgalomból.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának motorosai augusztus 20-án, délután Parádsasváron ellenőriztek egy kecskeméti motorost. Az intézkedés közben derült ki, hogy a járművet vezető 26 éves férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, továbbá a motor kipufogórendszere engedély nélkül volt átalakítva, illetve a rendszámtábla sem szabályosan volt rajta elhelyezve.
Sok a motoros baleset
A férfit a rendőrök előállították az Egri Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene, továbbá a járművet is kivonták a forgalomból az ellenőrzés után. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a motorosokat a Mátrában, s mint ez az eset is mutatja, nem véletlenül.
Heves vármegye hegyvidéki útjai töretlen népszerűségnek örvendenek a motorosok körében, ami több balesethez is vezetnek a régióban. Bár legtöbbször a személyautósok hibáznak, az idei első félévben számos motoros baleset történt, ezekben közel félszáz alkalommal motorosok, segédmotorosok voltak az okozók.
