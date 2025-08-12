augusztus 12., kedd

Klára névnap

1 órája

Leállás jön az MVM-nél! Erre érdemes figyelni!

Címkék#karbantartartás#MVM#ügyintézés

Augusztus 15. és 17. között nem lesz elérhető az online ügyintézés. Az MVM tervezett karbantartást végez.

Heol.hu

2025. augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetel - olvasható a MVM oldalán. 

Az MVM tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán
Forrás:  MTI/Róka László

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azoknak az ügyfeleknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért a szolgáltató felhívja előre a fizetős árammérővel rendelkező felhasználók figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra - figyelmeztetnek. 

A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik. Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét - írják. 

 

