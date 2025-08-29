Motoros bemutatók és túrák is lesznek a Nagyvasak Harcán

Pénteken és szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Nagyvasak harcát Nagyvisnyón. A kétnapos rendezvény első napján a versenyzők kötelezően teljesítenek egy 100-120 kilométeres kvalifikációs terep és műút túrát, öt fős csoportokban, különböző feladatokat is megoldva. Késő délután bárki részt vehet a BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen trénereivel zajló beszélgetésen a terepmotorozásról, lesz egy rövid bemutató is. Este hattól Frecskó Sándor rendőrmotoros Európa-bajnok tart beszámolót, majd a Farkas Family Band koncertezik a Nagyvasak Harca első napján.

Harmadik alkalommal rendezik meg a túraendurós közösségnek a Nagyvasak Harca programjait

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Szombaton kilenc órakor kezdődik a túraenduro verseny a kiépített pályán, két fordulóban, több kategóriában. Emellett a szponzorok kupáiért is rendeznek ügyességi versenyt túraendurósoknak. Több gyártó tesztmotorozást biztosít - a helyek nagyon rövid idő alatt beteltek - , emellett tartanak tréningeket, vezetett túramotorozást, kvados körtúrákat. A nap folyamán több alkalommal is tart bemutatót a Magyar Trial Motor Sportegyesület és Zsigovits Norbert superenduro versenyző.

Gyerekprogramok és előadások a Nagyvasak Harca alkalmából

Nem maradnak el a gyerek és családi programok, a gyerekek elektromos terepmotorokat próbálhatnak ki, lesz KRESZ-teszt, szimulátorok, baleset-megelőzési programok. Szombaton délben három előadás is lesz két motorozás között, Pintér József baleseti helyszínelő a motoros balesetekről, Mogyorósi Péter doktorandusz a közúti kockázati tényezőkről, Horváth Kata Egyensúlyban a test és a gép címmel tart előadást. Este fél nyolckor Tunyómánia koncerttel zárul a kétnapos esemény.