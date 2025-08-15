1 órája
Napelemesek figyelem! Fontos határidő közeleg, le ne maradj erről!
Július 1-jén lépett hatályba az az új adatszolgáltatási kötelezettség, amely minden háztartási méretű kiserőművet (HMKE) használót érint. Az új szabályozás célja, hogy egy központi platformon keresztül információkat gyűjtsenek a napelemes rendszerek termeléséről és a háztartások kapcsolódó áramfogyasztásáról, elősegítve ezzel a villamosenergia-hálózat hatékonyabb működését. Az adatokat az inverterekből nyernék ki.
Kiket érint az adatszolgáltatási kötelezettség? Az NV Solar a témával kapcsolatos cikkében táblázatba foglalta a legfontosabb tudnivalókat:
|Napelemes rendszer üzembe helyezése
|Kötelezettség
|Határidő
|2025. július 1-je előtt üzembe helyezett
|Csak egyszeri online bejelentés az inverter típusáról és gyári számáról (nem kell új invertert venni és internetkapcsolatot sem kiépíteni, ha eddig nem volt)
|2025. augusztus 30-ig
|2025. július 1-je után induló
|Az inverternek valós időben kell adatot küldenie; ezt már a telepítési kérelemben fel kell tüntetni
|A rendszer indulásakor, majd folyamatosan
További információkat és a bejelentéssel kapcsolatos segédletet is az NV Solar cikkében talál.
Milyen költséggel jár majd ez az érintett háztartásoknak?
Ha már működő napelem rendszere van, azaz annak üzembe helyezése 2025. július elseje előtt megtörtént, semmilyen költséggel nem jár a nyilvántartásba vétel, mindössze azzal a néhány perces időráfordítással kell számolnia, mely az online űrlap kitöltéséhez szükséges. Mulasztás esetén a jelenlegi információk szerint még nincs meghatározva semmilyen szankció, ez azonban nem jelenti, hogy a későbbiekben ez nem változik meg.
A napelemek által visszatermelt mennyiség volt csak mérhető
Az egyik Heves vármegyében működő, napelemek értékesítésével és telepítésével foglalkozó cég munkatársa lapunk kérdésére azt mondta, erre a nyilvántartásba vételre azért lehet szükség, mert az áramszolgáltatónak eddig nem voltak információi arról, hogy az egyes napelemmel rendelkező háztartások, vagyis a háztartási méretű kiserőművek mennyi áramot fogyasztanak. Csak azt tudhatták, mennyit termelnek vissza a rendszerbe – ebből azonban a teljes fogyasztás nem volt kikövetkeztethető.
– A közműrendszer esetleges fejlesztésénél azonban mindenképpen hasznos adat lehet a szolgáltató számára, hogy a rendszert milyen fogyasztásnak kell megfeleltetni – tette hozzá a munkatárs.
