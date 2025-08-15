Napelemesek figyelem! Fontos határidő közeleg, le ne maradj erről!

Július 1-jén lépett hatályba az inverter adatszolgáltatási kötelezettség, ami az összes háztartási méretű kiserőművet (HMKE) érinti. Ennek keretében a kormány elindít egy új, központi energia adatszolgáltató platformot, amely adatokat kér be a napelemes rendszerek inverterétől (ez a készülék alakítja át a panelek egyenáramát váltóárammá). A cél az, hogy a villamosenergia szolgáltató tudja, mennyi áramot termelnek a háztartások, és mikor.

A napelemek invertereiből nyernék ki az adatokat, melyeket később akár a rendszer fejlesztéséhez is felhasználnának

Fotó: Vémi Zoltán/MW

Kiket érint az adatszolgáltatási kötelezettség? Az NV Solar a témával kapcsolatos cikkében táblázatba foglalta a legfontosabb tudnivalókat:

Napelemes rendszer üzembe helyezése Kötelezettség Határidő 2025. július 1-je előtt üzembe helyezett Csak egyszeri online bejelentés az inverter típusáról és gyári számáról (nem kell új invertert venni és internetkapcsolatot sem kiépíteni, ha eddig nem volt) 2025. augusztus 30-ig 2025. július 1-je után induló Az inverternek valós időben kell adatot küldenie; ezt már a telepítési kérelemben fel kell tüntetni A rendszer indulásakor, majd folyamatosan

További információkat és a bejelentéssel kapcsolatos segédletet is az NV Solar cikkében talál.

Milyen költséggel jár majd ez az érintett háztartásoknak?

Ha már működő napelem rendszere van, azaz annak üzembe helyezése 2025. július elseje előtt megtörtént, semmilyen költséggel nem jár a nyilvántartásba vétel, mindössze azzal a néhány perces időráfordítással kell számolnia, mely az online űrlap kitöltéséhez szükséges. Mulasztás esetén a jelenlegi információk szerint még nincs meghatározva semmilyen szankció, ez azonban nem jelenti, hogy a későbbiekben ez nem változik meg.

A napelemek által visszatermelt mennyiség volt csak mérhető

Az egyik Heves vármegyében működő, napelemek értékesítésével és telepítésével foglalkozó cég munkatársa lapunk kérdésére azt mondta, erre a nyilvántartásba vételre azért lehet szükség, mert az áramszolgáltatónak eddig nem voltak információi arról, hogy az egyes napelemmel rendelkező háztartások, vagyis a háztartási méretű kiserőművek mennyi áramot fogyasztanak. Csak azt tudhatták, mennyit termelnek vissza a rendszerbe – ebből azonban a teljes fogyasztás nem volt kikövetkeztethető.

– A közműrendszer esetleges fejlesztésénél azonban mindenképpen hasznos adat lehet a szolgáltató számára, hogy a rendszert milyen fogyasztásnak kell megfeleltetni – tette hozzá a munkatárs.