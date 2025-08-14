Koszos eszközök, megtévesztő címkék – ezt találta a Nébih Heves vármegyében a nyári razzián

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök nyári lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait vizsgálták – közölte a Nébih. Érdeklődtünk a hivatalnál a Nébih ellenőrzések hol zajlottak Heves vármegyében, találtak-e s ha igen, milyen szabálytalanságot.

A Nébih ellenőrzések jó része a Heves vármegyei szolgáltatókat is érintették Achív fotó: Zsolnai Péter

Nébih ellenőrzések Hevesben: ezt találták

A tájékoztatás szerint a nyári kiemelt ellenőrzés keretében három engedélyköteles létesítményben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsokat és húskészítményeket. Az ellenőrök kisebb higiéniai hiányosságokat tártak fel, amelyeket a helyszínen javítottak, vagy rövid határidővel pótolni lehetett. Emellett a termékelőállításhoz kapcsolódó dokumentáció sem felelt meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak.

Egy esetben eljárás indult, mert az előállító nem rendelkezett a termékekre vonatkozó gyártmánylappal. A szankcionálás jelenleg folyamatban van.

A Nébih borászati felügyelői három vendéglátóhelyen ellenőrizték az alkoholos italkínálatot, különös tekintettel a fröccsteraszokra, és mindent rendben találtak. A megyei hatóságok három szikvízgyártó üzemet is vizsgáltak. Egy létesítményben mindent rendben találtak, azonban a másik kettőnél több hiányosság is akadt: nem megfelelő takarítás, a kézmosók akadályozott használata, burkolati hibák, elhasználódott és szennyezett eszközök tárolása, valamint az egyik üzemben korrózió is. A termelési nyilvántartásokat ugyan vezették, de azok tartalma nem mindig biztosította a teljes nyomonkövetést. Két üzemben jelölési problémák is felmerültek, például megtévesztő címkék vagy az előállító helytelen feltüntetése miatt. Ezek következményeként két vállalkozás ellen hatósági eljárás indult, a szankciók kiszabása folyamatban van.

A lovas szolgáltatások területén két szolgáltatónál összesen 13 lovat ellenőriztek a szakemberek, jogszabálysértést nem tapasztaltak. Helyi termelői piac ellenőrzésére Heves vármegyében az első szakaszban nem került sor.