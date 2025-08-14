augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzések

1 órája

Koszos eszközök, megtévesztő címkék – ezt találta a Nébih Heves vármegyében a nyári razzián

Címkék#Nébih#ellenőrzési akció#nyári táborok

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza, amely több mint 160 vizsgálatot foglalt magában országszerte. A Nébih ellenőrzések Heves vármegyében is érintettek grillezésre szánt húsokat, fröccsteraszokat, szikvízgyártókat és lovas szolgáltatókat.

Heol.hu

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök nyári lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait vizsgálták – közölte a Nébih. Érdeklődtünk a hivatalnál a Nébih ellenőrzések hol zajlottak Heves vármegyében, találtak-e s ha igen, milyen szabálytalanságot.

A Nébih ellenőrzések jó része a Heves vármegyei szolgáltatókat is érintették Achív fotó: Zsolnai Péter
A Nébih ellenőrzések jó része a Heves vármegyei szolgáltatókat is érintették Achív fotó: Zsolnai Péter

Nébih ellenőrzések Hevesben: ezt találták

A tájékoztatás szerint a nyári kiemelt ellenőrzés keretében három engedélyköteles létesítményben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsokat és húskészítményeket. Az ellenőrök kisebb higiéniai hiányosságokat tártak fel, amelyeket a helyszínen javítottak, vagy rövid határidővel pótolni lehetett. Emellett a termékelőállításhoz kapcsolódó dokumentáció sem felelt meg teljes mértékben a jogszabályi előírásoknak.

Egy esetben eljárás indult, mert az előállító nem rendelkezett a termékekre vonatkozó gyártmánylappal. A szankcionálás jelenleg folyamatban van.

A Nébih borászati felügyelői három vendéglátóhelyen ellenőrizték az alkoholos italkínálatot, különös tekintettel a fröccsteraszokra, és mindent rendben találtak. A megyei hatóságok három szikvízgyártó üzemet is vizsgáltak. Egy létesítményben mindent rendben találtak, azonban a másik kettőnél több hiányosság is akadt: nem megfelelő takarítás, a kézmosók akadályozott használata, burkolati hibák, elhasználódott és szennyezett eszközök tárolása, valamint az egyik üzemben korrózió is. A termelési nyilvántartásokat ugyan vezették, de azok tartalma nem mindig biztosította a teljes nyomonkövetést. Két üzemben jelölési problémák is felmerültek, például megtévesztő címkék vagy az előállító helytelen feltüntetése miatt. Ezek következményeként két vállalkozás ellen hatósági eljárás indult, a szankciók kiszabása folyamatban van.

A lovas szolgáltatások területén két szolgáltatónál összesen 13 lovat ellenőriztek a szakemberek, jogszabálysértést nem tapasztaltak. Helyi termelői piac ellenőrzésére Heves vármegyében az első szakaszban nem került sor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu