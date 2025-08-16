augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás vagy mi?

41 perce

Nem hiszed el, hogy parkolt az autós az egri Sparnál

Címkék#parkolás#közlekedés#autó

Egy autós úgy döntött, hogy a szabályok nem vonatkoznak rá: közvetlenül a Spar bejáratába parkolt, akadályozva a gyalogosokat és a bevásárlókat.

Heol.hu

Egy autós totálisan átlépte a határokat szombaton, ugyanis közvetlenül az egri Spar bejárata elé állt be, teljesen ellehetetlenítve a gyalogosok közlekedését. Egy fotót találtunk egy egri Facebook csoportban, ezen jól látszik, mit művelt az autós, úgy döntött, hogy nem az erre kijelölt parkolóhelyeket használja.

Ő beállt. De hogy? A biciklitároló mögé, még véletlenül se egy kijelölt parkolóba Fotó: MW

Felvet ez a helyzet kérdéseket nyilván. Fáradt volt többet sétálni? Ott robbant le az autó? Ki akart tolni a kerékpárosokkal, gyalogosokkal? Simán benézte a dolgot? Szerintetek melyik lehetett?

Sokan persze felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen viselkedés nemcsak a közlekedési szabályok megszegése, hanem a társadalmi felelősség hiánya is. A közösségi oldalak posztjai között a hasonló ügyek kapcsán kommentek sora említi a váratlan akadályt, a gyerekekkel vagy idősekkel érkezők nehéz helyzetét, valamint az általános bosszúságot, amit egyetlen autós önző döntése okozhat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu