Nem hiszed el, hogy parkolt az autós az egri Sparnál

Egy autós totálisan átlépte a határokat szombaton, ugyanis közvetlenül az egri Spar bejárata elé állt be, teljesen ellehetetlenítve a gyalogosok közlekedését. Egy fotót találtunk egy egri Facebook csoportban, ezen jól látszik, mit művelt az autós, úgy döntött, hogy nem az erre kijelölt parkolóhelyeket használja.

Ő beállt. De hogy? A biciklitároló mögé, még véletlenül se egy kijelölt parkolóba Fotó: MW

Felvet ez a helyzet kérdéseket nyilván. Fáradt volt többet sétálni? Ott robbant le az autó? Ki akart tolni a kerékpárosokkal, gyalogosokkal? Simán benézte a dolgot? Szerintetek melyik lehetett?

Sokan persze felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen viselkedés nemcsak a közlekedési szabályok megszegése, hanem a társadalmi felelősség hiánya is. A közösségi oldalak posztjai között a hasonló ügyek kapcsán kommentek sora említi a váratlan akadályt, a gyerekekkel vagy idősekkel érkezők nehéz helyzetét, valamint az általános bosszúságot, amit egyetlen autós önző döntése okozhat.