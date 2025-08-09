augusztus 9., szombat

Varázslat

Nem hiszed el, melyik egerszóláti képen süt a Nap és melyiken a Hold!

A telihold fénye most vetekszik a nappaléval. Egy pénteki felvétel szerint a kamera alig tesz különbséget Nap és Hold között.

Heol.hu

Az Egerszólát időjárása Facebook-csoportban egy igazán elgondolkodtató és látványos poszt látott napvilágot: egy kis találós kérdéssel fűszerezve, két webkamerás képen kellett eldönteni, vajon melyiken látható a Nap, és melyiken a Hold. Első ránézésre a válasz nem is olyan egyértelmű.

A fenti fotón a Nap, a lenti fotón a Hold látható
Forrás: Bodó Olivér

Az első felvétel péntek délelőtt 09:58-kor készült, a második pedig este 22:40-kor.

A megtévesztő az egészben az, hogy a webkamera szinte azonos fényességűnek érzékeli a Napot és a telihold közeli Holdat. Ez különösen ilyenkor, amikor a Hold „teljes pompájában” ragyog, szinte fényárba borítva az éjszakát, igazán különleges jelenség - írja a posztban a szemfüles csoporttag.

A poszt arra is felhívja a figyelmet, hogy bár ez a látvány valóban gyönyörű, a nagy fényesség miatt a csillaghullás megfigyelése nehezebbé válik. Ez azért is különösen aktuális, mert ezekben a napokban érkezik a Perseidák meteorraj, amely sokak kedvenc égi eseménye.

A teljes bejegyzést ITT olvashatod!

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Pezzetta Umberto /  Zalai Hírlap

 

