Nem hiszed el, melyik egerszóláti képen süt a Nap és melyiken a Hold!
A telihold fénye most vetekszik a nappaléval. Egy pénteki felvétel szerint a kamera alig tesz különbséget Nap és Hold között.
Az Egerszólát időjárása Facebook-csoportban egy igazán elgondolkodtató és látványos poszt látott napvilágot: egy kis találós kérdéssel fűszerezve, két webkamerás képen kellett eldönteni, vajon melyiken látható a Nap, és melyiken a Hold. Első ránézésre a válasz nem is olyan egyértelmű.
Az első felvétel péntek délelőtt 09:58-kor készült, a második pedig este 22:40-kor.
A megtévesztő az egészben az, hogy a webkamera szinte azonos fényességűnek érzékeli a Napot és a telihold közeli Holdat. Ez különösen ilyenkor, amikor a Hold „teljes pompájában” ragyog, szinte fényárba borítva az éjszakát, igazán különleges jelenség - írja a posztban a szemfüles csoporttag.
A poszt arra is felhívja a figyelmet, hogy bár ez a látvány valóban gyönyörű, a nagy fényesség miatt a csillaghullás megfigyelése nehezebbé válik. Ez azért is különösen aktuális, mert ezekben a napokban érkezik a Perseidák meteorraj, amely sokak kedvenc égi eseménye.
