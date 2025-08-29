30 perce
Zajlanak a Nemzeti Vágta előfutamai
A lovasversenyek izgalmas sorozata idén is elindult a Vajdaságból, és már több településen lezajlottak az előfutamok. A Nemzeti Vágta döntőjébe jutásért három korosztály lovasai mérkőznek meg.
Teljessé vált a Nemzeti Vágta döntőjén induló ló-lovas párosok névsora, az anyaországi és határontúli előfutamok vasárnap értek véget. Az idei elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett három kategóriában, a 11 rendezvényt több mint tízezer néző kísérte figyelemmel a helyszínen. A kvalifikációs futamokat 7 magyarországi és 4 határon túli településen tartották – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.
Ahogy azt megírtuk, idén is október elején rendezik az ország legnagyobb lovas rendezvényét, s ezúttal újra Szilvásvárad lesz a Nemzeti Vágta házigazdája.
Szilvásvárad lenyomta Budapestet, népszerű rendezvény érkezik a faluba
A Nemzeti Vágta 18. évadának első előfutama a Vajdaságban volt május 24-én, másnap a Sárköz Vágtát, júniusban a Vácdukai, a Székely és az Iváni Vágtát rendezték. A múlt hónapban zajlott a Felvidéki és a Szemenyei Vágta, augusztusban a Borsodi, a Muravidéki és a Festetics Vágta, múlt vasárnap pedig az első Vasadi Vágta.
Érdekesség, hogy Vasadon mindhárom korcsoportban ugyanazon település, méghozzá a házigazda Vasad versenyzője győzött. A másik rekorder település Gyenesdiás, ahol idén már 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát. A döntőben való indulás jogát az előfutamokon lehet kivívni.
A települések lovasai 3 kategóriában nevezhetnek: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán, a 18. életévüket betöltött lovasok pedig a felnőttek korcsoportjában versenyezhetnek.
A legfiatalabb korosztályból 16 huszárgyerek, a kishuszárok közül 28, a felnőttek közül pedig 60 lovas biztosította be részvételét a Nemzeti Vágta szilvásváradi döntőjére, amelyet október 3. és 5. között rendeznek.
