Hihetetlen! Már megint új áldozatokat szemeltek ki a netes csalók Hevesben
Hitelesítési linkkel próbálják ellopni a gyanútlan emberek pénzét. Mindig új trükkel próbálkoznak a netes csalók.
Vigyázat, csalók! A trükk továbbra is terjed: azt állítják, hogy a Facebook üzleti oldaladat korlátozzák, ha nem rendezed a „problémát” azonnal. Üzenetben küldenek egy linket, amin keresztül „hitelesítened” kell magad - hívta fel a figyelmet a netes csalókra a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós oldala.
Óvatos volt, mégis kifosztották – Hihetetlen új eszközökkel támadnak az internetes csalók
- A link egy hamis oldalra vezet, ahol ellopják a belépési adataidat, majd átvehetik az irányítást a fiókod felett. Facebook soha nem kér így adatokat üzenetben! Ha ilyet kapsz: jelentsd, töröld, ne nyisd meg! Védd magad és az oldaladat – ne hagyd, hogy a csalók legyenek lépéselőnyben - tették hozzá.
Mindig van valami új a netes csalók tarsolyában
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felhívja a polgárok figyelmét a kiberbiztonságra, illetve az internet kockázataira. Azonban a csalók folyamatosan változtatják a módszereket, amelyekkel a gyanútlanokat kifosztják.
Januárban arról számoltunk be, hogy több mobiltelefon előfizető is kapott olyan SMS-t, melyben arról tájékoztatták a gyanútlan személyeket, hogy "kormányzati átjárójukat" megnyitották, ezért a hozzáférés visszaállítása indokolt- ügyfélkapus csalással is próbálkoztak már a csalók.
