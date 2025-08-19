augusztus 19., kedd

Kifosztanak

Hihetetlen! Már megint új áldozatokat szemeltek ki a netes csalók Hevesben

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#csaló#internet

Hitelesítési linkkel próbálják ellopni a gyanútlan emberek pénzét. Mindig új trükkel próbálkoznak a netes csalók.

Vigyázat, csalók! A trükk továbbra is terjed: azt állítják, hogy a Facebook üzleti oldaladat korlátozzák, ha nem rendezed a „problémát” azonnal. Üzenetben küldenek egy linket, amin keresztül „hitelesítened” kell magad - hívta fel a figyelmet a netes csalókra a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós oldala.

Óvatosan, mert mindig kitalálnak valami újat, a netes csalók! Fotó: Illusztráció/MW
- A link egy hamis oldalra vezet, ahol ellopják a belépési adataidat, majd átvehetik az irányítást a fiókod felett. Facebook soha nem kér így adatokat üzenetben! Ha ilyet kapsz: jelentsd, töröld, ne nyisd meg! Védd magad és az oldaladat – ne hagyd, hogy a csalók legyenek lépéselőnyben - tették hozzá.

Mindig van valami új a netes csalók tarsolyában

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felhívja a polgárok figyelmét a kiberbiztonságra, illetve az internet kockázataira. Azonban a csalók folyamatosan változtatják a módszereket, amelyekkel a gyanútlanokat kifosztják.

Januárban arról számoltunk be, hogy több mobiltelefon előfizető is kapott olyan SMS-t, melyben arról tájékoztatták a gyanútlan személyeket, hogy "kormányzati átjárójukat" megnyitották, ezért a hozzáférés visszaállítása indokolt- ügyfélkapus csalással is próbálkoztak már a csalók.

 

