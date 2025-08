A hevesi filmvetítések alatt cigizni, bandázni, romantikázni is lehetett, sőt...

A nyáresti kertmozi remek program, és szembetűnő, hogy újra egyre több, általában önszerveződő szabadtéri filmvetítés kínálja magát Heves vármegyében. A teljesség legkisebb igénye nélkül sorolva, a Tisza-tónál – bár igaz, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei oldalon – az abádszalóki strandon minden júliusi és augusztusi csütörtökön este leülhetünk a filmvászon elé. Gyöngyöshalászon négy szabadtéri vetítést tartanak a nyár végéig a rendezvénytéren. Nagyrédén akkora sikere volt az elmúlt hétvégi kertmozinak, hogy közkívánatra augusztusban újabb vetítést szerveznek. Kertmoziba várják a pálosvörösmartiakat is augusztus elsején, de volt már vetítés idén nyáron a sástói kempingben és a mátrafüredi kertmoziban is – utóbbinál a nézőtéri padokat is felújították.

A nyáresti kertmozi lehetősége Gyöngyösön - a nézőtér kapuja egykor

Forrás: Gyöngyös Város / Facebook

Reneszánszát kezdi éli a múlt század 80-90-es éveiben még oly népszerű kertmozizás, vagy csak egy abban felnőtt korosztály nosztalgiázásáról, esetleg lelkes helyi önszerveződésekről van szó csupán? Mi volt az egyedi varázsa annak, ha a szabadtéri vetítést választotta az ember a meleg nyári estéken – a szúnyogcsípéseket is vállalva, és dacolva egy-egy zivatar kockázatával?

A nyáresti kertmozi több generáció nosztalgikus emléke

A 60-as évek végén született, Szarvaskőben élő Biró Miklós arra emlékezett vissza, hogy moziba legtöbbször a 80-as évek közepén járt.

– Nyíregyházán töltöttem a gyerekkoromat, a kertmozi a Benczúr téren volt, ha jól tudom, ma is áll a szabadtéri színpad. Kamaszkorban egy kertmozi esetében ma sem tudom, mi a nagyobb élmény: maga a film, vagy az, hogy kivel, milyen társasággal voltál ott. Maga az érzés, az élmény az biztosan felejthetetlen. Arra határozottan emlékszem, hogy egy rakás Bud Spencer-filmet láttam. A lazaság, a hatalmas nevetések egészen más atmoszférát teremtettek, mint egy zárt helyiségben, így meg is maradt bennem az a miliő. A késői sötétedés miatt 21 óra körül kezdődtek a vetítéseknek, így aztán rengeteg szúnyog volt. Jól be kellett öltözni, de így is minden vetítést végigkísért a szúnyogokra vadászó tenyerek csattogása. Ezt sem lehet elfelejteni. A nyíregyházi kertmozi megvilágított sétányain nagyokat lehetett romantikázni is. A 90-es évek elején már a feleségemmel voltunk egy debreceni szabadtéri vetítésen, A szomszéd nője mindig zöldebb című filmet láttuk. Azért emlékszem erre ennyire pontosan, mert közösen nem sok kertmozis élményünk volt – részletezte Biró Miklós.