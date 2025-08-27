A jövőben a módosult szabályok értelmében a külön élő házastársak az együtt élő házastársakkal megegyezően lesznek jogosultak az özvegyi nyugdíjra - írja a Dívány.hu.

Változott a nyugdíjjogosultság szabálya, mutatjuk a tudnivalókat

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A járandóság feltétele élettársak esetén, hogy a pár megszakítás nélkül egy év óta együtt élt és gyermekük is született, vagy tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek, és egyiküknek sem volt közben házassága.

Az elváltakra és az élettársakra vonatkozó özvegyi nyugdíj is változott

2026. június 30-a után életbe lépnek az özvegyi nyugdíjra vonatkozó új szabályok, amelyek több ponton is módosítják a jogosultsági feltételeket. Az új rendelkezések minden, ezen időpont után elhunyt személy özvegyét érintik – legyen szó házas- vagy elvált házastársról.

Az új szabályok értelmében az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot a házassági kötelék biztosítja – függetlenül attól, hogy a házastársak együtt éltek-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a törvény már nem tesz különbséget a különélő és az együtt élő házastárs között. A jogszabály szövegéből kikerült a "különélő házastárs" fogalma.

Elvált házastárs csak szigorúbb feltételekkel kaphat

Az elvált házastársakra szigorúbb szabályok vonatkoznak. Ők csak abban az esetben jogosultak özvegyi nyugdíjra, ha:

A különéléstől számított tíz éven belül következett be a haláleset, és

A volt házastárs haláláig tartásdíjban részesült, vagy a bíróság részére tartásdíjat ítélt meg.

Ha többen is jogosultak, megosztják a nyugdíjat

Abban az esetben, ha több személy is jogosult özvegyi nyugdíjra – például jelenlegi és volt házastárs is – az ellátást egyenlő arányban kell megosztani közöttük.

Amennyiben az elvált házastársnak csupán ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, és ez az összeg kisebb, mint az őt megillető arányos rész, akkor a fennmaradó különbözetet a másik özvegy, például az együtt élő házastárs kapja meg.

Külön feltételek az idősebb korban kötött házasságokra

Azok a személyek, akik olyan házastárssal kötöttek házasságot, aki már a kapcsolat kezdetekor betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, szintén csak bizonyos feltételekkel lesznek jogosultak özvegyi nyugdíjra. Ezek a következők:

Gyermek született a kapcsolatból, vagy

A házasság legalább öt évig tartott, vagy

A házasságot megelőző élettársi kapcsolat és a házasság együttes időtartama elérte a tíz évet.

Korábban arról írtunk, hogy a 2025-ös évben inflációkövető nyugdíjkorrekció, 13. havi nyugdíj és egy egyszeri vásárlási utalvány is segíti majd az időseket.