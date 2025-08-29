Luxusárak és filléres belépők – kiderítettük, mely fürdőkben kapják a legnagyobb kedvezményeket a nyugdíjasok

Heves vármegye bővelkedik strandfürdőkben, és nincs is jobb annál, mint egy meleg nyári napon megmártózni a hűs vagy épp gyógyhatású vizekben. Nyugdíjasként persze nem mindegy, mennyit kell a pénztárnál kifizetni, hiszen az apró különbségek hónap végére sokat számíthatnak. Nézzük sorban, melyik strand mennyibe kerül, a legdrágábbtól a legbarátibb árakig.

Az egerszalóki gyógyvíz felfedezése óta népszerű, a nyugdíjas fürdőzők is szeretik Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A lista élén, vagy inkább végén, a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő áll. Itt a nyugdíjasoknak egy egész napos belépő 4 ezer 600 forint, bár van egy olcsóbb, 4 órás lehetőség is 3 ezer 800-ért. A Salvus-víz gyógyhatásai sokakat csábítanak ide, de tény, hogy árban a vármegye tetején járunk.

Hasonló árat kérnek az Egri Termál- és Strandfürdőben is: a nyugdíjas belépő 4 ezer 200 forint. Ez elsőre soknak tűnhet, ám van egy jó hír: az egri lakosoknak mindössze 1400 forint a jegy városkártyával. Így az ott élőknek szinte kötelező program lehet egy-egy fürdőzés.

A középkategóriában találjuk a Hatvani Strandfürdőt, ahol 2 ezer 200 forint a nyugdíjas belépő. Ez már egy jóval barátságosabb ár, és a fürdő családias hangulata miatt sokan szívesen választják. Még kedvezőbb a helyzet Gyöngyösön, ahol mindössze 1600 forintért válthatnak belépőt a szépkorúak. Ez az ár kimondottan nyugdíjas-barát, és különösen azoknak jó, akik szeretnek gyakrabban eljárni a vízpartra egy kis lazításra.

És végül jön a csattanó: az abszolút bajnok a Nosztalgia Strandfürdő Egerszalókon. Itt az általános nyugdíjas belépő 1800 forint, de a helyieknek még ennél is olcsóbb, mindössze 850 forint. Ez már szinte jelképes összeg, és nem csoda, hogy a környékbeli nyugdíjasok rendszeresen betérnek ide egy kellemes fürdőzésre.

Ha valaki különleges élményre vágyik, Bükkszék vagy Eger a maga gyógyvizeivel és tágas strandjaival tökéletes választás, persze nem a legolcsóbb. Hatvan és Gyöngyös jó kompromisszum lehet, megfizethető árakkal. Aki viszont igazán pénztárcabarát megoldást keres, annak Egerszalók egyértelműen a nyerő: ott a nyugdíjasok szinte fillérekért élvezhetik a fürdőzést.