Ők kaptak kitüntetést augusztus 20-án Ostoroson + fotók

Ostoroson is ünnepi szentmisével kezdődött az államalapítási rendezvény. Augusztus 20-án a mise után a Szent István parkban adták át a kitüntetéseket, ahol Böjt László polgármester és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte az ünneplő közösséget és beszélt az ünnepről, s Szent István örökségének jelentőségéről.

Böjt László és dr. Pajtók Gábor Fotó: Szántó György/heol.hu

Kitüntetéseket is átadtak az eseményen. Molnár Lajos Ostoros Községért kitüntető díjat kapott a település életében betöltött kiemelkedő közéleti tevékenysége érdekében. Dr. Prokajné Kotán Katalin, Bartók Judit és Bereczné Bukta Judit A Köz Szolgálatáért kitüntető díjat kapott, a 3 hölgy munkájával hozzájárult a település közfeladatainak és önkormányzati feladatainak magas szintű ellátásához.