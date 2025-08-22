1 órája
Omlásveszély a gyöngyösi Fő téren - egy épület környékét körbe kellett kordonozni
A Fő tér 10. számú épületen veszélyes kárt okozott a vihar. Az omlásveszély ellenére az épületben működő irodák megközelíthetőek.
Omlásveszély miatt lezárták Gyöngyösön a Fő tér 10. számú épület környékét, adta hírül a gyöngyösi városháza.
– A Gyöngyös Fő tér 10 sz. épület előtti terület omlásveszély miatt lezárásra kerül augusztus 21-től, az üzlethelyiségek bejáratának kivételével. A viharkár okozta károk helyreállítását tervezett ütemezéssel végezzük. Kérjük szíves türelmüket, megértésüket és együttműködésüket a munkálatok idejére! – áll a városháza közleményében.
Portálunk értesülései szerint először az itt található pékséget kellett körbekordonozni, mert a homlokzatáról vihar miatt lezuhant valami. Később kordont helyeztek az épületben található irodák és a városi könyvtár elé is, de a bejáratok megközelíthetőek.
